Mariano no abandonó la concentración, se la hicieron abandonar, que es muy distinto — Carolina Molinari (@CaromolinariOk) 26 de junio de 2017

Si querían renovar hubiesen llamado antes, y no hace 4 días porque el delantero que iban a traer pidió fortuna — Carolina Molinari (@CaromolinariOk) 26 de junio de 2017

Hoy podía ser una noche alegre, disfrutando con tus grandes compañeros la previa de la última fecha del torneo, jugar ante la gente de Vélez, pero la dirigencia lo impidió, te mandaron a decir que dejes la concentración (con todas las ganas que tenias de jugar este partido) justo a vos que le tomaste un gran cariño al club, que fuiste un profesional con todas las letras, que diste hasta la última gota de sudor por la camiseta velezana y a la 1 de la mañana estar volviéndote a tu casa triste por los grandes compañeros, gente que trabaja en el club e hincha que dejaste. Sé que a pesar de lo importante que sos como jugador, los compañeros y la gente se van a acordar de esta gran persona. Esto continúa y en tu próximo destino te deseo lo mejor por qué te lo mereces y te quiero mucho!!! Una publicación compartida de Tomas Pavone (@tomaspavone) el 25 de Jun de 2017 a la(s) 9:39 PDT

El plantel deestá concentrado para el encuentro de este lunes frente aeny sufrió las dos sorpresivas y resonantes bajas debido a diferentes situaciones.La primera salida en conocerse fue la del Burrito, quien pese a tener un año más de contrato seguramente hará uso de la cláusula de salida que le permite escuchar ofertas de otros clubes. No demasiado contento con el hecho de ser considerado suplente por el DT, que actualmente prefiere al juvenilpara el once inicial, el delantero seguramente volverá a jugar en el exterior.Sin embargo, la noticia que verdaderamente sacudió las aguas en Liniers fue el alejamiento de Pavone, quien abandonó la Villa Olímpica casi a la madrugada de este lunes yEl Tanque, que había mostrado su deseo de quedarse en el club y de renovar contrato, no fue la prioridad para la dirigencia fortinera, que, según denuncia su esposa y representante,fue a buscar otro 9 () y, como era caro, recién ahí quiso reunirse con Pavone.escribió la mujer en su cuenta de Twitter, a lo que agregó la explicación antes mencionada:Otro de los que salió a bancar a Pavone fue su hermano menor,, quien en su cuenta de Instagram hizo un sentido descargo en el que detalló que loDe esta forma, Vélez pierde a dos figuras claves, sobre todo la de Pavone,. En el siguiente, ya sin los dos delanteros, deberá empezar de nuevo y con el promedio acechando a la vuelta de la esquina.