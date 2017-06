Embed El drama de los clubes de barrio: "Pagábamos 18 mil por bimestre; ahora 60 mil por mes" https://t.co/JfzEqmPUgA — minutouno (@minutounocom) 18 de mayo de 2016

La Cámara Federal de San Martín avaló tácitamente este lunes ely de la aplicación de una bonificación o régimen especial.La Sala Primera de la Cámara, con las firmas de los jueces"No puede soslayarse, que, que se aprobó a través de las resoluciones ENRE 63 y 64/2017, que fueron precedidas por las correspondientes audiencias públicas",La acción judicial había sido presentada de manera conjunta por losPara los juecesEn todo caso –advierte la resolución-En consecuencia, "al no subsistir el requisito de actualidad o inminencia que la norma constitucional exige, no cabe pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto".El fallo entreabre, además, la posibilidad de que "se verifique oportunamente en el caso particular de cada una de las instituciones accionantes su inscripción en el registro de clubes de barrio y de pueblo, a los efectos de gozar del aporte económico en los términos de las disposiciones del Ministerio de Educación y Deportes".