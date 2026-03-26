Grave denuncia de una vecina del depósito de Francisco Álvarez: "Esto ya se incendió una vez"

“Ya hicimos denuncia a la municipalidad y no nos reciben en mesa de entrada. Tiran agua que no sabemos qué contiene. Hicieron un caño para que vaya el agua a la calle, para que no se inunde todo”, contó Mónica, una de las vecinas en diálogo con la prensa.

“No hay ningún tipo de seguridad. No es la primera vez que pasa. Yo vivo del 2001 acá y antes era una belleza, con árboles de pino. Después esto se vendió y se empezaron a hacer fábricas. Frente a mi casa está el lugar donde guardan las pinturas", detalló.

Y agregó: “Cuando vi a la mañana que se empezó a prender fuego, pensé lo peor”. Y añadi.“Agarré documentos, lo que pude, la escritura de la casa, y salí”.

La mujer contó que el incendio empezó en calle Chilecito. “Nadie vino por ese lado, ni siquiera enfriaron la chapa para que no se prenda fuego. Se escuchaban explosiones”, relató. “Es una desgracia con suerte. Esto tiene que terminarse”, cerró.

El antecedente, ocurrió el 29 de junio de 2023, en el mismo predio, la industria Amafren, que construye membranas asfálticas, también había sufrido un grave incendio.

En aquel momento trabajaron 17 dotaciones de bomberos voluntarios que controlaron el siniestro que había comenzado cerca de las 4 de la mañana, al momento de iniciar las tareas de producción.

El siniestro se originó en el depósito de la planta, en donde se evacuó las cercanías del lugar del hecho y no se registraron heridos al respecto ya que alrededor del predio (que incluye a tres fábricas) está rodeada por árboles y viviendas.

Por el fuego se desplomó el techo del galpón, colapsó la estructura y, además, hubo explosiones en el lugar debido al carácter inflamable de los materiales que contenía la fábrica: plástico, brea y aceites. Similar a lo que ocurrió hoy.