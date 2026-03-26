Murió por eutanasia Noelia Castillo Ramos, la joven de Barcelona que fue víctima de un abuso sexual grupal

Un abuso sexual grupal y el intento de suicidio posterior

En 2022, Noelia fue víctima de una violación grupal. Meses después, el 4 de octubre de ese mismo año, tras un episodio de consumo de cocaína, la joven cayó desde un quinto piso, un hecho que la dejó parapléjica. Ante las secuelas físicas y emocionales, la joven decidió ampararse en la legislación española para solicitar el derecho a la eutanasia.

El proceso no fue sencillo debido a la férrea oposición de su padre, quien logró que la justicia suspendiera el procedimiento de forma temporal. No obstante, tras analizar el caso, los tribunales ratificaron la legalidad del pedido y desestimaron los recursos en contra. Finalmente, la intervención se concretó este jueves.

Antes de su partida, Noelia dejó un testimonio contundente en el programa Y ahora Sonsoles (Antena 3), donde expuso su sentir frente al conflicto familiar: “Nadie en mi familia está a favor de la eutanasia. Yo me voy y ellos se quedan aquí con todo el dolor, pero pienso en todo el dolor que he sufrido en todos estos años. Quiero irme en paz y dejar de sufrir. La felicidad de un padre, una madre o una hermana no tiene que estar por encima de la vida de una hija”.