Polémica en Casa Rosada: por qué el Gobierno mandó a retirar un cuadro de Perón y Evita
La Secretaría General de la Presidencia encabezada por Karina Milei impulsó este cambio "estético" que no tardó en generar controversias.
En un nuevo y polémico movimiento de reconfiguración estética y simbólica dentro de la Casa Rosada, el Gobierno ordenó retirar una réplica del emblemático retrato de Juan Domingo Perón y Eva Duarte de Perón, y tras las repercusiones, salieron a dar una aclaración.
La medida, impulsada por la Secretaría General de la Presidencia que encabeza Karina Milei, también alcanzó a una reproducción de una obra de Helmut Ditsch que retrata el glaciar Perito Moreno.
Desde el entorno presidencial justificaron el retiro de las piezas alegando que presentaban un estado de deterioro que obligaba a su remoción. Según fuentes oficiales, ambos cuadros —ubicados en la oficina del secretario de Comunicación y Prensa, Javier Lanari— fueron enviados a reparación debido a "problemas estructurales".
El retrato de la fórmula peronista es una copia del óleo original de 1948, obra de Numa Ayrinhac, cuya pieza principal se conserva en el Museo de la Casa Rosada tras haber sobrevivido a los procesos de "desperonización" posteriores a 1955.
Lionel Messi en Casa Rosada, entre los posibles reemplazos
Mientras se define el destino final de las obras retiradas, el Gobierno ya evalúa qué figuras ocuparán esos espacios vacíos. Entre los nombres que circulan con más fuerza para las nuevas efigies destaca el de Lionel Messi, cuya imagen podría integrarse a la iconografía oficial de la sede gubernamental.
Este episodio se suma a una serie de modificaciones estéticas lideradas por Karina Milei desde el inicio de la gestión. El antecedente más directo fue la transformación del Salón de las Mujeres Argentinas, que el 8 de marzo de 2024 fue rebautizado como Salón de los Próceres.
En aquella oportunidad, la medida también implicó el retiro de retratos de figuras femeninas históricas para ser reemplazados por cuadros de hombres considerados referentes del pensamiento liberal y la organización nacional.
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