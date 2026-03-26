Polémica en Casa Rosada: por qué el Gobierno mandó a retirar un cuadro de Perón y Evita

Lionel Messi en Casa Rosada, entre los posibles reemplazos

Mientras se define el destino final de las obras retiradas, el Gobierno ya evalúa qué figuras ocuparán esos espacios vacíos. Entre los nombres que circulan con más fuerza para las nuevas efigies destaca el de Lionel Messi, cuya imagen podría integrarse a la iconografía oficial de la sede gubernamental.

Este episodio se suma a una serie de modificaciones estéticas lideradas por Karina Milei desde el inicio de la gestión. El antecedente más directo fue la transformación del Salón de las Mujeres Argentinas, que el 8 de marzo de 2024 fue rebautizado como Salón de los Próceres.

En aquella oportunidad, la medida también implicó el retiro de retratos de figuras femeninas históricas para ser reemplazados por cuadros de hombres considerados referentes del pensamiento liberal y la organización nacional.