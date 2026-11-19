La invitación del cantante: "Me alegra mucho poder saludarlos. Quería hacerles una invitación: estoy haciendo unos conciertos en el teatro Gran Rex y me encantaría que ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más ‘La llave’", expresó Abel Pintos, quien además hizo extensivo su afecto al resto del coro y de la orquesta institucional y adelantó que volverá pronto a visitar el predio.