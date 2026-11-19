Abel Pintos invitó a dos jóvenes del Cottolengo Don Orione a cantar con él en el teatro Gran Rex
Tras haber compartido un emotivo momento durante la visita del papa León XIV a Claypole, Abel Pintos convocó a Valentina y Emanuel para interpretar "La llave".
Abel Pintos sorprendió a Valentina y Emanuel, dos jóvenes residentes del Pequeño Cottolengo Don Orione, al invitarlos a cantar junto a él en el teatro Gran Rex. La propuesta permitirá repetir la interpretación de su emblemática canción "La llave", luego del emotivo encuentro durante la visita del papa León XIV a la institución de Claypole.
El mensaje de Abel Pintos y la emoción de los jóvenes en redes sociales
La noticia se dio a conocer a través de un video difundido en las redes sociales oficiales de la obra benéfica ubicada en el partido bonaerense de Almirante Brown, donde se registró la reacción de ambos chicos al recibir el saludo grabado del artista:
-
La invitación del cantante: "Me alegra mucho poder saludarlos. Quería hacerles una invitación: estoy haciendo unos conciertos en el teatro Gran Rex y me encantaría que ustedes pudieran venir a compartir conmigo una vez más ‘La llave’", expresó Abel Pintos, quien además hizo extensivo su afecto al resto del coro y de la orquesta institucional y adelantó que volverá pronto a visitar el predio.
El agradecimiento de los residentes: tras escuchar las palabras del músico, los jóvenes calificaron la convocatoria como "una bendición" ante la posibilidad de presentarse en una de las salas más importantes de la Ciudad de Buenos Aires. "Estoy agradecido a esta oportunidad que Dios nos da para poder cantar con vos. Muchas gracias", manifestó Emanuel visiblemente conmovido.
Temas
Las Más Leídas
Dejá tu comentario