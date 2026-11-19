El Estado firmó con un gremio un bono de fin de año de $450.000 y aumentos por encima de la inflación
ATE cerró la paritaria municipal en Viedma con subas mensuales que superan el índice del INDEC hasta febrero de 2027 y bono de fin de año.
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Río Negro cerró un importante acuerdo paritario con el Ejecutivo del Municipio de Viedma que garantiza un bono de fin de año de $450.000 y una serie de aumentos salariales mensuales acumulativos ubicados por encima de la inflación medida por el INDEC hasta febrero de 2027.
Cómo se pagará el bono de fin de año de $450.000 y el aguinaldo
Uno de los puntos centrales de la negociación salarial consiste en el otorgamiento de una suma extraordinaria por única vez de $450.000 por agente (con liquidación proporcional para el personal docente municipal), cuyo cronograma quedó dividido en dos etapas clave:
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Primera cuota ($250.000): se abonará el próximo 22 de diciembre de 2026, acreditándose de manera conjunta con el pago del medio aguinaldo.
Segunda cuota ($200.000): los trabajadores percibirán el saldo restante el 15 de enero de 2027.
Desde el gremio destacaron que el entendimiento permite brindar mayor previsibilidad y tranquilidad financiera a los empleados municipales de cara a las fiestas de fin de año.
El cronograma de aumentos por encima de la inflación hasta febrero
Además del bono de fin de año, el acuerdo establece incrementos sobre el salario básico, la hora cátedra y las bonificaciones funcionales tomando como base el sueldo actualizado del mes inmediato anterior, sumando puntos adicionales al Índice de Precios al Consumidor (IPC):
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Noviembre 2026: inflación del mes (INDEC) + 2 puntos porcentuales.
Diciembre 2026: inflación del mes (INDEC) + 2 puntos porcentuales.
Enero 2027: inflación del mes (INDEC) + 2 puntos porcentuales.
Febrero 2027: inflación del mes (INDEC) + 1,5 puntos porcentuales.
Asimismo, las partes acordaron actualizar las asignaciones familiares según las tablas nacionales de la ANSES (con topes de $3.271.814 de ingreso individual bruto y $6.543.628 familiar total) y volver a convocar la Mesa de la Función Pública durante la primera semana de marzo de 2027 para definir la pauta salarial del resto del año.
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