Abel Pintos habló sobre la interna familiar de Tini Stoessel y dejó una contundente reflexión

Además, explicó qué ocurre cuando las decisiones profesionales se cruzan con los vínculos afectivos: "Se mezclan las decisiones que hay que tomar profesionales con los sentimientos, se mezclan más de lo normal".

Al referirse puntualmente a Tini Stoessel, Abel Pintos destacó su recorrido y sus características como artista. "Tini es una chica que tiene muchísimos años de experiencia, es talentosa, querida, popular e inteligente", aseguró.

Por último, el cantante también puso el foco en la importancia que cada persona le otorga al dinero y planteó una reflexión sobre el lugar que ocupa dentro de la vida profesional: "En mí opinión personal el dinero es importante pero es el medio, no el fin. Cada uno tiene un concepto distinto, que no es lo fundamental".

Y concluyó con una frase que pareció resumir su postura sobre la situación que atraviesa la cantante: "Si para vos es un fin y no un medio, ahí se pueden desencontrar".