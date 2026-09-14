Abel Pintos habló sobre la interna familiar de Tini Stoessel y dejó una contundente reflexión
El cantante se refirió al conflicto que atraviesa su colega y habló sobre las dificultades de trabajar con la familia.
Abel Pintos accedió a una nota y durante la entrevista se refirió a uno de los conflictos que mantiene en vilo al mundo del espectáculo: la interna familiar que atraviesa Tini Stoessel.
Consultado por Infama sobre la situación, el artista hizo hincapié en las dificultades que puede generar la administración del éxito y, especialmente, cuando los vínculos familiares también forman parte de un proyecto profesional.
Con su propia experiencia como referencia, Abel Pintos explicó cómo pueden mezclarse los sentimientos con las decisiones laborales y destacó las cualidades de Tini, a quien definió como una artista con una extensa trayectoria y múltiples virtudes.
Abel Pintos y su reflexión sobre la familia y el éxito
"Es muy difícil, la administración del éxito en general es difícil, es justamente muy complejo llegar además de ser exitoso en lo que haces, la administración del éxito", comenzó Abel Pintos durante su charla con el ciclo de América TV.
En ese sentido, el cantante habló desde su experiencia personal y remarcó: "Se pone complejo, trabajar con tu familia es un asunto complejo, esa es la verdad, y lo digo yo teniendo una excelente relación con mi familia, sin embargo se pone complejo, no es feo ni lindo, es complejo".
Además, explicó qué ocurre cuando las decisiones profesionales se cruzan con los vínculos afectivos: "Se mezclan las decisiones que hay que tomar profesionales con los sentimientos, se mezclan más de lo normal".
Al referirse puntualmente a Tini Stoessel, Abel Pintos destacó su recorrido y sus características como artista. "Tini es una chica que tiene muchísimos años de experiencia, es talentosa, querida, popular e inteligente", aseguró.
Por último, el cantante también puso el foco en la importancia que cada persona le otorga al dinero y planteó una reflexión sobre el lugar que ocupa dentro de la vida profesional: "En mí opinión personal el dinero es importante pero es el medio, no el fin. Cada uno tiene un concepto distinto, que no es lo fundamental".
Y concluyó con una frase que pareció resumir su postura sobre la situación que atraviesa la cantante: "Si para vos es un fin y no un medio, ahí se pueden desencontrar".
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