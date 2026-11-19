Monto y actualización de pensiones: Se mantiene el valor de las pensiones no contributivas por discapacidad equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, con actualización automática según la movilidad del SIPA.

Compatibilidad con el trabajo registrado: Los beneficiarios podrán acceder a un empleo formal o inscribirse en el monotributo sin perder la pensión, siempre que sus ingresos individuales no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles. En caso de superar ese tope, el beneficio se suspende temporalmente y puede rehabilitarse al finalizar la relación laboral.

Nomenclador único y aranceles: Se preserva el nomenclador universal de prestaciones y se establece que los aranceles se actualizarán de forma periódica y automática en línea con el índice de movilidad jubilatoria, evitando el atraso frente a la inflación.

Cancelación de deudas con prestadores: El Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de 30 días desde la entrada en vigencia de la ley para presentar un cronograma de pagos y un máximo de 90 días para regularizar las compensaciones pendientes con los profesionales e instituciones del sistema.