Asimismo, las autoridades alertaron que estas condiciones pueden generar una brusca reducción de la visibilidad, calzadas resbaladizas en rutas nacionales y provinciales, y crecidas repentinas en ríos y arroyos serranos. Ante este escenario, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante el paso de las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales.