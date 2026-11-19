Alerta de granizo, lluvias con actividad eléctrica y vientazo con ráfagas en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires
Advierten por el avance de un frente de inestabilidad con probable caída de granizo que dejará precipitaciones entre el jueves 19 y el viernes 20 de noviembre.
Un frente de inestabilidad encendió las alarmas meteorológicas por la llegada de tormentas con posible caída de granizo, lluvias con actividad eléctrica y fuertes ráfagas de viento sobre Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. El fenómeno comenzó a desarrollarse durante la mañana de este jueves 19 de noviembre y se extenderá hasta el viernes 20.
Cómo avanzan las tormentas y el granizo hora por hora según el radar
De acuerdo con los reportes oficiales del Sistema Integrado Provincial de Alertas (SIPA) y las proyecciones del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba (OHMC), la persistencia de una masa de aire cálido y húmedo favorece el desarrollo de celdas convectivas de variada intensidad que impactan de lleno en el centro del país:
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Jueves 19 de noviembre (desde las 11:00 hasta la tarde): los primeros núcleos activos ingresaron por el sur, sudeste y las zonas serranas cordobesas, extendiéndose hacia las 17:00 horas sobre el centro y este de Córdoba, el sur y centro de Santa Fe y el extremo norte de la provincia de Buenos Aires.
Madrugada y mañana del viernes 20 de noviembre (00:00 a 06:00 horas): las simulaciones de radar muestran una marcada intensificación con focos severos (indicados en tonos rojos y violetas) sobre el centro y norte cordobés, el territorio santafesino y sectores limítrofes bonaerenses. Las condiciones inestables mantendrán su vigencia oficial al menos hasta las 12:00 del mediodía del viernes.
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Qué riesgos advirtieron los organismos meteorológicos y recomendaciones
El informe oficial subraya que las precipitaciones estarán acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ráfagas intensas y eventual caída de granizo de manera localizada.
Asimismo, las autoridades alertaron que estas condiciones pueden generar una brusca reducción de la visibilidad, calzadas resbaladizas en rutas nacionales y provinciales, y crecidas repentinas en ríos y arroyos serranos. Ante este escenario, se recomienda a la población evitar actividades al aire libre durante el paso de las tormentas, asegurar objetos que puedan volarse y mantenerse informada a través de los canales oficiales.
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