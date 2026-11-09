Abel Pintos cantó "La llave" en el Cottolengo Don Orione durante la visita del papa León XIV

“Ya hoy se vivió con mucha emoción, ya que esta es la casa de quienes lo reciben. Yo tengo la oportunidad no solo de venir a cantar para el Papa sino también de compartir con todos ellos”, había expresado. También reconoció que todavía no conseguía dimensionar la importancia del acontecimiento: “Fue muy emocionante el ensayo, salió todo muy bien”, señaló. Y agregó: “Uno no dimensiona lo que va a ser”.

Pintos, quien se definió como “un hombre de fe”, había explicado que prefería dejar que la jornada transcurriera sin anticiparse a lo que pudiera suceder. “Uno propone y Dios dispone”, sostuvo antes de su presentación.