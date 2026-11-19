El cierre de La Campagnola

La planta de La Campagnola era ícono del puerto de Mar del Plata; hacía tiempo que ya no estaba en funcionamiento pero seguía teniendo empleados en su nómina, que podrían ser reubicados en otras fábricas del Grupo Arcor, según informaron en un comunicado oficial.

El conglomerado de empresas del rubro de la alimentación informó que la industria de conservas se encuentra en "una profunda transformación" dada la falta de materia prima extraída del Mar Argentino, el exceso de importaciones de productos terminados y la baja en la entrada de pesca de otras aguas, como la caballa.

"La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible", señaló la compañía en un comunicado.

Desde La Campagnola indicaron que "el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen", por lo que se presume que empezará a importar las latas listas para venderlas en las góndolas de todo el país.

Mientras tanto, la compañía seguirá operando sus negocios de mermeladas, salsas listas y otros alimentos en las plantas que funcionan en San Luis, San Juan, Mendoza y Catamarca, adonde podrían ir los empleados marplatenses con “la posibilidad de reubicarse dentro de otras fábricas de la empresa", se indicó.