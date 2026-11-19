Victoria Villarruel volvió a diferenciarse del Gobierno tras el cierre de La Campagnola: "Sin industria..."
La vicepresidenta se hizo eco de la noticia advirtiendo que “sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina”.
Como se sabe, la empresa La Campagnola, del Grupo Arcor, anunció el cierre definitivo de su planta de conservas de pescado ubicada en Mar del Plata, luego de haber paralizado temporalmente sus actividades desde el 28 de octubre último.
La falta de materia prima tras la caída en la captura de caballa y ante el elevado stock existente de latas de atún por falta de ventas, la compañía indicó que cerró la planta productora al tratarse de “un esquema productivo insostenible”.
De la noticia que afecta a la población marplatense y en particular a las 75 familias que con el cierre pierden sus puestos de trabajo y sus ingresos, también se hizo eco Victoria Villarruel, quien vuelve así a diferenciarse de las políticas implementadas por el Gobierno Nacional.
Mediante redes sociales, la vicepresidenta advirtió que “sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción”.
En efecto, las importaciones indiscriminadas, el desplome del consumo popular por la caída del poder adquisitivo de los salarios, sumado al aumento de la desocupación, son las causas de que centenares de industrias dedicadas al mercado interno se encuentren en crisis o directamente cierren sus puertas.
El cierre de La Campagnola
La planta de La Campagnola era ícono del puerto de Mar del Plata; hacía tiempo que ya no estaba en funcionamiento pero seguía teniendo empleados en su nómina, que podrían ser reubicados en otras fábricas del Grupo Arcor, según informaron en un comunicado oficial.
El conglomerado de empresas del rubro de la alimentación informó que la industria de conservas se encuentra en "una profunda transformación" dada la falta de materia prima extraída del Mar Argentino, el exceso de importaciones de productos terminados y la baja en la entrada de pesca de otras aguas, como la caballa.
"La combinación de un cambio estructural en el modelo global y la falta de materia prima local deja a la planta de La Campagnola ubicada en Mar del Plata en un esquema productivo insostenible", señaló la compañía en un comunicado.
Desde La Campagnola indicaron que "el modelo mundial ha migrado hacia el abastecimiento del producto terminado envasado en origen", por lo que se presume que empezará a importar las latas listas para venderlas en las góndolas de todo el país.
Mientras tanto, la compañía seguirá operando sus negocios de mermeladas, salsas listas y otros alimentos en las plantas que funcionan en San Luis, San Juan, Mendoza y Catamarca, adonde podrían ir los empleados marplatenses con “la posibilidad de reubicarse dentro de otras fábricas de la empresa", se indicó.
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