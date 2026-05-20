Airbag suma una cuarta fecha en Vélez tras agotar tres shows en tiempo récord

La gira de El Club de la Pelea I finalizó en abril luego de un recorrido por el interior del país con paradas en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. A eso se sumó un explosivo paso por México en el festival Vive Latino, donde Airbag volvió a demostrar su fuerte conexión con el público local y confirmó un nuevo recital en octubre en el Pepsi Center.

En paralelo, el éxito de El Club de la Pelea I también se refleja en números: el álbum superó las 250 millones de reproducciones en apenas un año y la banda se posicionó entre las diez que más entradas vendieron en Latinoamérica durante 2025.