Airbag suma una cuarta fecha en Vélez tras agotar tres shows en tiempo récord
El regreso marcará el inicio de su gira 2026 y la antesala de El Club de la Pelea II, segunda parte de su último álbum.
Después de un 2025 histórico, Airbag sigue consolidando su lugar entre los grandes fenómenos del rock en español. La banda integrada agotó rápidamente tres fechas en el Estadio Vélez, 23, 24 y 30 de mayo, y, ante la enorme demanda, anunció un cuarto show para el 31 de mayo.
Las nuevas presentaciones llegan tras un año consagratorio para el grupo, que logró reunir a más de 350 mil personas en cinco estadios River Plate completamente agotados, reafirmando una convocatoria masiva sostenida por un despliegue escénico cada vez más potente y un vínculo inquebrantable con su público.
Cuatro Vélez para abrir una nueva etapa
Los shows en Vélez funcionarán como el puntapié inicial de la gira 2026 y servirán como antesala de El Club de la Pelea II, la próxima etapa artística de la banda. Además, el grupo anticipó que próximamente anunciará nuevas fechas en Argentina, Latinoamérica y Europa.
Las entradas para la cuarta función están disponibles desde el sábado 16 de mayo a las 11, con todos los medios de pago y el beneficio de seis cuotas sin interés con tarjetas BBVA a través de All Access.
La gira de El Club de la Pelea I finalizó en abril luego de un recorrido por el interior del país con paradas en La Rioja, San Juan, San Luis, Catamarca y Santiago del Estero. A eso se sumó un explosivo paso por México en el festival Vive Latino, donde Airbag volvió a demostrar su fuerte conexión con el público local y confirmó un nuevo recital en octubre en el Pepsi Center.
En paralelo, el éxito de El Club de la Pelea I también se refleja en números: el álbum superó las 250 millones de reproducciones en apenas un año y la banda se posicionó entre las diez que más entradas vendieron en Latinoamérica durante 2025.
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