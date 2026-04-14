Airbag agotó dos Vélez en tiempo récord y sumó una tercera fecha
La banda de los hermanos Sardelli volvió a romper todo en la venta de entradas: enterate todos los detalles para no perderte su tercer concierto.
Airbag confirmó su presente de máximo nivel dentro del rock argentino con un fenómeno de convocatoria que no da tregua. En apenas un día, la banda agotó las entradas para sus shows del 23 y 24 de mayo de 2026 en el Estadio Vélez Sarsfield, lo que obligó a la producción a habilitar una nueva función.
La respuesta del público volvió a ser inmediata: la productora Dale Play anunció la tercera fecha para el 30 de mayo de 2026, que ya se encuentra disponible a la venta a través de la plataforma All Access.
El anuncio llegó acompañado de un dato que grafica la magnitud del fenómeno: dos estadios Vélez completos vendidos en tiempo récord, en el marco de la gira “El Club de la Pelea II”, que marca el regreso de la banda a los grandes escenarios.
La demanda por ver a los hermanos Sardelli volvió a quedar en evidencia en esta nueva etapa de la banda, que viene consolidando una seguidilla de shows multitudinarios en Argentina. Cada anuncio de fecha se convierte prácticamente en un evento en sí mismo, con tickets que vuelan en cuestión de horas.
Con la incorporación de esta tercera función, Airbag cierra —al menos por ahora— un triple Vélez consecutivo que refuerza su posición como una de las bandas más convocantes del país en la actualidad. Mientras tanto, la venta general continúa activa y no se descarta que la dinámica de alta demanda vuelva a abrir la puerta a nuevas funciones en el futuro.
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