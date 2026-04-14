Airbag agotó dos Vélez en tiempo récord y sumó una tercera fecha

Con la incorporación de esta tercera función, Airbag cierra —al menos por ahora— un triple Vélez consecutivo que refuerza su posición como una de las bandas más convocantes del país en la actualidad. Mientras tanto, la venta general continúa activa y no se descarta que la dinámica de alta demanda vuelva a abrir la puerta a nuevas funciones en el futuro.