Duro comunicado de docentes de la Universidad de San Andrés tras la disertación de Javier Milei
Docentes e investigadores firmaron un documento en rechazo a las políticas de ajuste del Gobierno y a favor de la lucha por la Ley de Financiamiento Universitario.
A menos de 24 horas de la disertación del presidente Javier Milei en la cátedra de Federico Sturzenegger, la comunidad académica de la Universidad de San Andrés (UdeSA) sentó una firme postura política con un contundente comunicado pidiendo por la Ley de Financiamiento Universitario.
Este martes, un extenso grupo de docentes e investigadores de la prestigiosa institución privada difundió un comunicado que fue leído en el ámbito educativo como un claro gesto para despegarse de la figura del mandatario y, al mismo tiempo, expresar un fuerte respaldo a sus colegas de las universidades públicas que enfrentan el ajuste presupuestario del Gobierno.
El texto, firmado por decenas de profesores que componen el cuerpo docente de la alta casa de estudios ubicada en Victoria, defiende explícitamente el rol del sector público en la educación superior y la ciencia:.
"Reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino. Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación", manifestaron de forma tajante.
En otro de los fragmentos destacados, los académicos recordaron que la educación es un ecosistema interconectado y que la excelencia de las instituciones privadas no se da de forma aislada, sino en convivencia y nutrición mutua con el sector estatal.
"El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión", concluye la misiva.
Con este fuerte posicionamiento, el colectivo docente de San Andrés buscó neutralizar cualquier intento de utilización política de la visita presidencial del lunes, dejando en claro que la defensa del presupuesto universitario y el cumplimiento de las leyes de financiamiento es un reclamo transversal que une tanto a las instituciones públicas como a las privadas.
El comunicado completo de los docentes de la Universidad de San Andrés donde disertó Javier Milei
"Buenos Aires, 19 de mayo de 2026
Los abajo firmantes, profesores e investigadores de la Universidad de San Andrés, en ocasión de la visita del presidente de la Nación a nuestra casa de estudios, reafirmamos nuestro compromiso con el sistema universitario argentino.
Reivindicamos el rol indispensable de las universidades nacionales y del sistema científico-tecnológico público en el desarrollo del país, y reclamamos el pleno cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario sancionada por el Congreso de la Nación.
El diálogo entre el sector público y el privado es parte constitutiva de nuestra tradición universitaria. Sostener ese diálogo requiere, antes que nada, garantizar las condiciones materiales para que las universidades públicas donde nos formamos nosotros, nuestros colegas y muchos de nuestros estudiantes, puedan cumplir su misión.
Firmas:
Accomazzo Scotti, Natalia; Aisenstein, Angela; Abkiewicz, Ariel; Alemandi, Marcela María; Alías, Benjamín; Alles, Santiago; Andrada, Juan Cruz, André, Fernando; Anijovich, Rebeca; Ansolabehere, Pablo; Appugliese, Silvia Lorena; Aranguren, Catalina; Artopoulos, Alejandro; Balmaceda, Tomás; Bollini, Mariela; Bompadre, Rolando J.; Bouzas, Roberto; Buceta, Lucía; Bunge, Roberto; Buonuome, Juan; Busaniche, María Beatriz, Caimari, Lila; Calandri, Ismael; Canziani, Verónica; Caparrós, María Belén; Capelli, Lucila; Cappelletti, Graciela; Casiraghi, Leandro; Casiraghi, Tadeo; Castillo, Lilian; Castro, Gastón; Clark Di Leoni, Patricio; Coldeira, María Florencia; Cresto, Eleonora; Darmohraj, Adrian; Di Virgilio, María Mercedes; Dieleke, Edgardo; Dimant, Verónica; Dvoskin, Roberto; Edul, Cynthia; Escorcielo, Paula; Fededa, Juan Pablo; Fernández Molero, Diego; Fernández Piana, Lucas; Fernández Vallejo, Pablo; Fernández, Noelia; Ferrante, Franco; Ferrari, Analía; Fraiman, Daniel; Frías, Pedro; Galimidi, José Luis; Garaglia, Laura; García Negroni, María Marta; García Ramírez, Eduardo; Garibotti, María Belén; Garramuño, Florencia; Giribet, Juan Ignacio; Giusti, Sebastián; Golombek, Diego; Gómez Caride, Ezequiel; Gutiérrez, Gonzalo; Hora, Roy; Horne, Luz; Lassalle, Silvia; Leona, Julia; Lescano, Victoria; Libenson, Manuel; Liceaga, Mariana; Lombardo, Verónica; Lomé, Mariana; López Heine, Luna; López, Juan Manuel; Mantegna, Micaela; Marino, Santiago; Mas, Ignacio; Matovich, Iván; McCallum, Stephanie; McLoughlin, Mariana; Medina, Daniela; Merke, Federico; Mitchelstein, Eugenia; Monardo, Iván; Montagna, Georgina; Monti, Natalia; Morales, Noelia; Moreno, Verónica; Munilla, Lia; Novik, Laura; Oelsner, Andrea; Orbaiz, Pedro; Ottolenghi Viterbi, Tomás; Pando, Diego; Pérez, Gonzalo; Ponce, Camila Mariana; Pose, Claudio; Purita, Lara; Ramírez Gelbes, Silvia; Reynoso, Diego; Rivas, Axel; Rivero, Silvana; Roca, Agustín; Rodríguez Cirone, Emanuel; Romero, Nicolás; Rumi, Florencia; Sachella, Tomás; Sanz Perl, Yonatan; Schreider, Abigail; Scorticati, Camila; Scotti, Melisa; Seifert, Marcos; Serulnikov, Sergio; Singer, Joaquín C.; Siverino Bavio, Paula; Sosa Escudero, Walter; Spiousas, Ignacio; Steeb, Fernando; Steiervalt, Andrea; Suenzo, Facundo; Svarc, Marcela; Szychowski, Lucía; Tcherbbis Testa, Jimena; Trebucq, Laura; Trigo, Fabián; Turco, Pablo Alejandro; Ubelaker, Lisa; Vasen, Gustavo; Vrljicak, Lucía; Walter, Jorge; Zimmermann, Eduardo, y siguen firmas.".
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