Quién regresa a Gran Hermano en el repechaje, según el primer boca de urna de Pabloschi
Ante el cambio más importante que experimentará esta temporada, uno de los mayores referentes del reality show de Telefe rompió el silencio.
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa su etapa más intensa tras la reciente salida de Danelik Galazán. Con su eliminación, se cerró una etapa justo antes del esperado repechaje, que llegará a la pantalla de Telefe este miércoles 21 de mayo. A partir de ahora, el juego dará un giro de 180 grados y la casa tendrá que reconfigurarse por completo.
El repechaje promete revolucionar el reality: se sumarán nueve participantes nuevos, mientras que el público elegirá a dos exhermanitos para que regresen por votación y otros dos exparticipantes volverán gracias al ansiado Golden Ticket.
Quién tiene su regreso asegurado a Gran Hermano, según Pabloschi
A horas de la gala, el verdadero campo de batalla está en internet. Los seguidores ya no juegan a las adivinanzas; ahora se mudaron a X (Twitter), la plataforma que se consolidó como el termómetro definitivo para adelantar qué pasará en la pantalla.
Si bien la última palabra la tiene el voto oficial, los sondeos en redes sociales se convirtieron en un reflejo casi exacto del destino de los participantes, con un margen de error mínimo que marca la tendencia del público.
En medio de la expectativa, el foco se lo llevó Pabloshi. El reconocido usuario, famoso por su infalibilidad en los pronósticos de GH, lanzó un posteo que se viralizó en minutos y pateó el tablero, cambiando por completo las predicciones de los fandoms.
"Yipio, Carmiña y Brian #bocadeurna #granhermano", escribió en primera instancia, dejando en claro quiénes son los favoritos del público para reingresar.
Más tarde, añadió: "Danelik muy votada", haciendo referencia a que el regreso de la influencer podría estar más cerca de lo que todos creen.
A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"
La gala de repechaje en Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.
Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.
Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.
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