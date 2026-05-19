Quién regresa a Gran Hermano en el repechaje, según el primer boca de urna de Pabloschi

En medio de la expectativa, el foco se lo llevó Pabloshi. El reconocido usuario, famoso por su infalibilidad en los pronósticos de GH, lanzó un posteo que se viralizó en minutos y pateó el tablero, cambiando por completo las predicciones de los fandoms.

"Yipio, Carmiña y Brian #bocadeurna #granhermano", escribió en primera instancia, dejando en claro quiénes son los favoritos del público para reingresar.

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Más tarde, añadió: "Danelik muy votada", haciendo referencia a que el regreso de la influencer podría estar más cerca de lo que todos creen.

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A qué hora y cómo ver Gran Hermano Generación Dorada - "El Repechaje"

La gala de repechaje en Gran Hermano se podrá ver este miércoles, desde las 22:15 horas bajo la conducción de Santiago del Moro, por la pantalla de Telefe, Twitch y YouTube del canal. También a través de la página de MiTelefe.

Los seguidores podrán acceder a una cobertura de 24 horas gratuitas a través de DGO. La plataforma Prime Video ofrecerá la posibilidad de revivir las gala.

Además, la transmisión se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones de Flow, Telecentro Play y DirecTV Go.