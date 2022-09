El papelón de Adrián Cormillot en una cita con su mujer

"Fuimos a un hotel que está en la Costanera que es muy importante, muy chic", comenzó relatando Adrián y explicó que tenía todo fríamente calculado ya que llevaba los anillos y todo lo que necesitaba para hacerle a su mujer la gran pregunta. Aunque, le erró a un detalle: no llevo suficiente plata para pagar la cena.

"No había medio de pago electrónico, no había forma de pagar con tranferencia", afirmó y aclaró que la cuenta salía lo que hoy cuestan dos sueldos mínimos. El médico detalló que la cena consistió en un menú por pasos, que incluía un montón de comida y que no tuvieron en cuenta el precio de todo.

"Estaba muy metido en el tema del anillo, del compromiso, que no pensé en los precios", confesó y reveló que la única solución que encontraron fue que sacara plata de un cajero cerca del lugar y con eso pago la cena. Adrián comentó que estuvo bastante tiempo para devolverle la plata pero toda esa situación valió la pena ya que terminaron casándose y formando una hermosa familia.