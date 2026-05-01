Fuerte choque entre un micro, un auto y una camioneta dejó varios heridos en la autopista 25 de Mayo

choque autopista 25 mayo

Fuerte choque entre un patrullero y un auto dejó tres heridos en Núñez

Un impresionante choque entre un patrullero de la Policía de la Ciudad y un auto tuvo lugar este jueves por la aañana en el barrio porteño de Núñez. Tres personas resultaron heridas.

El incidente vial se produjo poco después de las 7 en el cruce de la avenida Cabildo e Iberá. Debido a la alta velocidad en la que circulaba, el auto quedó casi destruido tras el impacto.

Según la reconstrucción de los hechos, el patrullero iba sobre la calle Iberá a una emergencia, aparentemente para aisitir a un chico que se esta ahogado y en ese momento se cruzó un auto gris y lo chocó fuertemente.

La trompa del auto quedó completamente destruida, con el paragolpes desprendido, el capot levantado y el parabrisas estallado.

Tanto los agentes que iban en el vehículo policíal, como el conductor del auto, sufrieron politraumatismos y fueron trasladados para su atención al hospital Pirovano.

Tras el siniestro, agentes de tránsito dispusieron un corte parcial en la zona para ordenar la circulación. Sobre la calle Iberá se generó importantes demoras.

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Tragedia en la ruta 14: dos fallecidos tras un choque e incendio de un camión

En la tarde de este miércoles, un fatal siniestro vial conmocionó a la provincia de Corrientes. El siniestro, que involucró a un automóvil y un camión, se registró poco antes de las 16 sobre la ruta nacional Nº 14, a la altura del paraje Bichadero, en jurisdicción de Virasoro.

Como consecuencia del violento impacto, el camión terminó volcado y envuelto en llamas, lo que generó una gran preocupación y alarma entre los vecinos de la zona que presenciaron la magnitud del incendio.

Según el parte oficial, el siniestro dejó un saldo de dos personas fallecidas en el lugar.

Además, se reportaron otros dos heridos de diversa consideración: uno de ellos se encuentra en estado grave, mientras que el segundo presenta lesiones leves.

Hasta el momento, las autoridades locales y los servicios de emergencia trabajan en el sitio del suceso. Se aguardan mayores precisiones sobre las identidades de los involucrados y las causas que habrían originado la colisión y el posterior vuelco del vehículo de carga.

La información preliminar fue difundida por el medio local Ahora Virasoro, mientras se espera el resultado de las pericias oficiales.