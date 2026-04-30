"¿No probaste con ir a trabajar?": Camilota reveló cuánto dinero le queda en su cuenta bancaria a fin de mes
Antes del Día del Trabajador, la influencer mostró cuánto saldo le quedaba en el banco y generó una ola de reacciones.
En la previa del Día del Trabajador, Camilota volvió a generar revuelo en redes sociales al mostrar cuánto dinero le quedaba en su cuenta bancaria a fin de mes. La influencer compartió una imagen que rápidamente se volvió viral y despertó una catarata de comentarios entre sus seguidores.
A través de una selfie frente al espejo, donde sostenía su celular y dejaba ver que solo tenía 83,20 pesos disponibles al 30 de abril, la hermana de Thiago Medina expresó su desánimo con una frase que no pasó desapercibida: “Amigos, ¿hacemos algo para el Día del Trabajador? Lo que tengo en la cuenta...”.
La publicación llamó la atención de sus más de 800 mil seguidores en Instagram, que reaccionaron con opiniones de todo tipo, desde mensajes en tono de humor hasta duras críticas por su planteo.
“Trabajá y hacele honor al día”, “Te pasamos... nuestros alias ja ja ja”, “Laburar no entra en tu sistema, ¿no?”, “Ya está pidiendo... Más viva”, “¿No probaste con ir a trabajar?“, ”Tenés 83 pesos más que yo", “Lo que es no tener vergüenza...”, “Agarrá la pala, Cami”, “¿Si probás con trabajar?“, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.
Por ahora, la mediática no compartió ningún alias para recibir ayuda económica. Resta saber si, después de la repercusión que tuvo su posteo, decidirá insistir con el pedido o preferirá dejar el tema ahí.
Camilota saltó a la fama por su participación en “Cuestión de Peso”, donde logró ganarse el cariño del público por su personalidad frontal y su espontaneidad. Con el paso del tiempo, también comenzó a hacerse conocida en redes sociales, donde comparte parte de su vida cotidiana y suele generar repercusión con sus publicaciones.
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