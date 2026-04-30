"¿No probaste con ir a trabajar?": Camilota reveló cuánto dinero le queda en su cuenta bancaria a fin de mes

“Trabajá y hacele honor al día”, “Te pasamos... nuestros alias ja ja ja”, “Laburar no entra en tu sistema, ¿no?”, “Ya está pidiendo... Más viva”, “¿No probaste con ir a trabajar?“, ”Tenés 83 pesos más que yo", “Lo que es no tener vergüenza...”, “Agarrá la pala, Cami”, “¿Si probás con trabajar?“, fueron algunos de los comentarios que más se repitieron en la publicación.