Alberto Fernández cruzó a Patricia Bullrich por el BRICS

Pero este importante hecho, que posiciona al país ante un nuevo esquema multipolar de la política internaciones, no quedó afuera de la grieta ni de la campaña y una de las primeras en manifestarse en contra fue la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, que durante el Consejo de las Américas expresó: " La Argentina bajo nuestro gobierno no va a estar en Brics”.

La respuesta de Alberto Fernández a Patricia Bullrich por el BRICS

Consultado por este tema en Radio Perfil, el presidente Alberto Fernández le respondió, y señaló: "Ojalá que no sea presidenta, porque no entiende lo que está diciendo", y agregó: "La política exterior no tiene ideologías, tiene intereses”.

Horas antes, el jefe de Estado había confirmado la novedad a través de un breve video que difundió en sus redes sociales. "Ser parte de los BRICS nos fortalece. Este ingreso es una nueva oportunidad para la Argentina", subrayó.