Afuera: quién será eliminado de Gran Hermano hoy lunes, según el boca de urna de Pabloschi
El reconocido referente de GH volvió a pronunciarse en sus redes sociales, en la previa a una nueva gala de eliminación, y dictó sentencia. ¿Quién se va?
Gran Hermano Generación Dorada atraviesa horas a pura revolución: el ingreso de 13 nuevos jugadores (9 de ellos nuevos y 4 exparticipantes) puso patas arriba una casa que ya tenía sus estrategias delimitadas. Por ello, la incorporación de más personas trajo caos y múltiples discusiones.
En este marco, el reality de Telefe que conduce Santiago del Moro tendrá una gala a pura expectativa, con una placa negativa que tiene en la cuerda floja a Juani Car, Cinzia Francischiello y Eduardo Carrera. De este modo, se espera que la emisión de esta noche sea vibrante e incluya algunas sorpresas. ¿Qué pasará?
Quién se va de Gran Hermano hoy, según el boca de urna de Pabloschi
La verdadera eliminación no empieza en la televisión, se juega en las redes. A horas de que comience la gala, los fandoms abandonaron las especulaciones y se mudaron a X, la plataforma que hoy funciona como el oráculo indiscutido del reality.
Aunque la decisión final depende exclusivamente del voto oficial, los sondeos en redes sociales ya no son simples juegos: se consolidaron como un reflejo casi idéntico del veredicto popular, con un margen de error mínimo que marca la tendencia definitiva.
En plena hora pico de nerviosismo y especulaciones, el ambiente terminó de estallar tras la intervención de Pabloshi. El usuario, conocido en el universo tuitero por su infalibilidad para adelantar los resultados de GH, lanzó un posteo que se volvió viral en cuestión de minutos.
Su pronóstico no solo descolocó a las principales hinchadas, sino que cambió por completo las predicciones y sembró la incertidumbre de cara a la pantalla: "Antes de irse este chad, deja a toda la casa comiendo pasto", escribió el tuitero, asegurando que hoy es el turno de Eduardo Carrera para abandonar el juego.
¿Acertará nuevamente el astro de las eliminaciones?
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