Afuera: quién será eliminado de Gran Hermano hoy lunes, según el boca de urna de Pabloschi

Aunque la decisión final depende exclusivamente del voto oficial, los sondeos en redes sociales ya no son simples juegos: se consolidaron como un reflejo casi idéntico del veredicto popular, con un margen de error mínimo que marca la tendencia definitiva.

En plena hora pico de nerviosismo y especulaciones, el ambiente terminó de estallar tras la intervención de Pabloshi. El usuario, conocido en el universo tuitero por su infalibilidad para adelantar los resultados de GH, lanzó un posteo que se volvió viral en cuestión de minutos.

Su pronóstico no solo descolocó a las principales hinchadas, sino que cambió por completo las predicciones y sembró la incertidumbre de cara a la pantalla: "Antes de irse este chad, deja a toda la casa comiendo pasto", escribió el tuitero, asegurando que hoy es el turno de Eduardo Carrera para abandonar el juego.

¿Acertará nuevamente el astro de las eliminaciones?

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