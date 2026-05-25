Quién abanona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno

Según los resultados compartidos por el comunicador, el participante que correría con mayores chances de abandonar la competencia este lunes sería Eduardo, quien quedó como el menos respaldado dentro de la consulta realizada entre los seguidores del ciclo. De confirmarse esta tendencia, el jugador dejaría la casa sin posibilidad de regresar, ya que el repechaje ya quedó atrás y la competencia entra en una etapa decisiva.