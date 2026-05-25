Quién abanona Gran Hermano, según la encuesta de Fefe Bongiorno
A horas de una nueva eliminación, el sondeo realizado por el periodista anticipa quién sería el participante que quedaría fuera del reality.
La tensión crece dentro de la casa de Gran Hermano y, mientras los participantes esperan la decisión del público, afuera las encuestas ya empiezan a marcar tendencia y la balanza empieza a inclinarse para un lado, lo que definiría al nuevo eliminado.
En los últimos días, el panelista y especialista del reality Fefe Bongiorno realizó un sondeo en sus redes sociales para medir quién podría abandonar el juego entre los nominados de esta semana: Cinzia, Eduardo y Juanicar.
Según los resultados compartidos por el comunicador, el participante que correría con mayores chances de abandonar la competencia este lunes sería Eduardo, quien quedó como el menos respaldado dentro de la consulta realizada entre los seguidores del ciclo. De confirmarse esta tendencia, el jugador dejaría la casa sin posibilidad de regresar, ya que el repechaje ya quedó atrás y la competencia entra en una etapa decisiva.
Cómo quedó el ranking de imagen de los jugadores de Gran Hermano
Además de la encuesta de eliminación, Bongiorno también difundió su habitual análisis de imagen, donde la audiencia vota semana a semana a quién apoya más y a quién menos dentro del reality. En esta oportunidad, correspondiente a la semana 13, los resultados dejaron fuertes contrastes entre los participantes.
En la parte alta del ranking aparecieron Pincoya y Cinzia, quienes lograron posicionarse como las jugadoras con mejor imagen positiva de cara al público. Del otro lado de la tabla, Eduardo y Zunino quedaron como los menos favorecidos por la opinión de la audiencia, consolidando un escenario complejo para ambos en el afuera mientras la convivencia dentro de la casa se vuelve cada vez más tensa.
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