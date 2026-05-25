"Como la de tu hija": Robertito Funes Ugarte se brotó en vivo porque le dijeron "rosca floja"

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"Rosca floja": el origen de la burla que persigue a Robertito Funes Ugarte

El término "rosca floja" no es una agresión aleatoria, sino un latiguillo que persigue al comunicador desde hace meses. El origen se remonta a una fuerte discusión de tránsito que el periodista protagonizó en la vía pública, donde uno de los participantes involucrados le espetó ese curioso insulto.

Aquel video no tardó en volverse viral en las redes sociales. Desde entonces, el término se convirtió en la herramienta favorita de los usuarios y de varios peatones para burlarse o incomodar a Robertito Funes Ugarte cada vez que sale a la calle a realizar coberturas en vivo, un límite que esta vez el periodista decidió no dejar pasar.