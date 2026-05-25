El Inter Miami confirmó cuál es la lesión que aqueja a Lionel Messi

Los estudios efectuados por personal médico del club confirmaron que se trata de una lesión muscular relativamente leve en la pierna izquierda; en concreto, “una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda”.

advirtiendo que el regreso de Messi a las canchas no tiene fecha confirmada sino que dependerá de cómo evolucione durante los próximos días y de la respuesta que tenga al tratamiento médico.

En el entorno del capitán mantienen cautela y prefieren no apresurar los tiempos de recuperación, pero que la lesión haya sido catalogada como leve lleva algo de tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección Argentina y a la gran mayoría de los argentinos que quiere verlo brillar en un nuevo Mundial que, por cierto, quizá sea el último del astro del fútbol global.