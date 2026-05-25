El Inter Miami confirmó cuál es la lesión que aqueja a Lionel Messi
El astro se retiró lesionado en el segundo tiempo del partido ante Philadelphia Union y ahora su club emitió en un nuevo parte médico con todos los detalles.
Como se sabe, en el partido que Inter Miami disputó ante Philadelphia Union, Lionel Messi dejó el campo a los 27 minutos del segundo tiempo, siendo reemplazado por Mateo Silvetti y luego de permanecer tirado en el campo de juego mientras el encuentro continuaba, para concluir con un triunfo de las Garzas por 6-4.
La imagen del rosarino prácticamente inmóvil sobre el césped luego de mostrar señales de incomodidad física, recorrió el mundo para obvia preocupación de los argentinos y para Lionel Scaloni, a menos de dos semanas que se inicie el Mundial 2026 a disputarse entre los Estados Unidos, México y Canadá.
No obstante, la situación física del rosarino siempre es noticia, independiente de los partidos o campeonatos que le queden por disputar; por eso el club del estado de Florida publicó el parte médico oficial y confirmó la lesión que sufrió el capitán argentino.
Un informe que no apaga pero, de alguna manera, amengua las alarmas que se encendieron entre los hinchas argentinos de cara a los próximos compromisos internacionales, con el debut mundialista previsto para el martes 16 de junio ante Argelia en el Kansas City Stadium.
Los estudios efectuados por personal médico del club confirmaron que se trata de una lesión muscular relativamente leve en la pierna izquierda; en concreto, “una sobrecarga asociada a una fatiga muscular en el isquiotibial de la pierna izquierda”.
advirtiendo que el regreso de Messi a las canchas no tiene fecha confirmada sino que dependerá de cómo evolucione durante los próximos días y de la respuesta que tenga al tratamiento médico.
En el entorno del capitán mantienen cautela y prefieren no apresurar los tiempos de recuperación, pero que la lesión haya sido catalogada como leve lleva algo de tranquilidad al cuerpo técnico de la Selección Argentina y a la gran mayoría de los argentinos que quiere verlo brillar en un nuevo Mundial que, por cierto, quizá sea el último del astro del fútbol global.
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