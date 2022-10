Alerta naranja por vientos para Mar del Plata y la Costa Atlántica bonaerense

Idéntica situación se pronostica para otros destinos turísticos costeros, como Pinamar, Villa Gesell, Necochea, Monte Hermoso, Bahía Blanca y localidades intermedias; condiciones que persistirán al menos hasta la madrugada del domingo.

Precauciones en Mar del Plata

La Municipalidad de General Pueyrredón lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a vecinos y turistas ante el alerta por vientos fuertes que rige para Mar del Plata a partir de este sábado.

En concreto, recomienda a la población extremar todos los recaudos del caso y pidieron, ante cualquier dificultad, que los vecinos se comuniquen telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos). También se puede dar aviso sobre personas en situación de calle al 147 o vía WhatsApp al 2235209122.

"Si no es necesario, una vez que comience el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.)", agrega el comunicado oficial.

Las autoridades locales recomendaron también "asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados" y "no concurrir a la playa ni a lugares que puedan ser afectados por las mareas y oleajes que se puedan generar debido a la intensidad de vientos fuertes".