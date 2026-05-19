Caso Kevin en Chascomús: qué revelaron los resultados preliminares de la autopsia

Conmoción en Chascomús: el reclamo del abogado de la familia de Kevin

Para el representante legal de los damnificados, el doctor José Equiza, los datos arrojados por la morgue son todavía demasiado generales como para cerrar la hipótesis de la imputación.

“Ese informe no dice nada en realidad: politraumatismo son varios golpes. Lo que hay que determinar ahora es cuál es la causal concreta, cuál es el golpe que da muerte a Kevin”, sentenció el letrado en declaraciones televisivas, fijando la postura de la querella tras la movilización comunitaria.

Equiza remarcó que el avance de los estudios complementarios y de laboratorio será vital para robustecer la acusación. Según el abogado, el panorama judicial se terminará de esclarecer cruzando las pericias médicas definitivas con el análisis de los testimonios recolectados y las filmaciones que obran en el expediente.

“El informe preliminar marca las consecuencias de la agresión, pero ahora hay que precisar qué lesión fue la determinante”, insistió el abogado.

Choque, misterio y videos clave en la causa: que se sabe hasta ahora

El luctuoso episodio tuvo lugar el pasado viernes en la intersección de las calles Jacarandá y Julián Quintana. Allí, por causas que aún son materia de peritaje, un automóvil Ford Ka —conducido por María Antonella Saint Jean, de 25 años— colisionó de manera violenta contra una motocicleta Honda XR 150 en la que se desplazaban Kevin y otro adolescente de 17 años.

El devenir del impacto quedó registrado en un material fílmico que hoy se erige como la prueba central de la pesquisa. El video fue aportado a la Estación de Policía Comunal por Jonatan Ezequiel Bianchi, tío y padrino del chico fallecido, con el fin de evitar cualquier tipo de maniobra de encubrimiento.

Por estas horas, el expediente se encuentra bajo la carátula preventiva de homicidio culposo. La titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) descentralizada del distrito, la doctora Bertoletti Tramuja, ordenó que los detectives de la SubDDI Chascomús queden a cargo de las tareas operativas para reconstruir de punta a punta los segundos previos y posteriores al fatal desenlace.