Santa Fe: dieron a conocer la foto de "El Corto", el principal sospechoso por el crimen de Benjamín Scerra

En el comunicado, detallaron que Hereñu "tiene un tatuaje en el hombro y pudo haber cambiado su aspecto físico", lo que podría complicar su identificación.

Crimen de Benjamín Scerra el corto Alexis Hereñu, alias "El Corto", se fugó tras el asesinato

Se insta a cualquier persona que posea información sobre su paradero a llamar al 911, comunicarse a través de las redes oficiales de la Fiscalía o presentarse en la sede de la Fiscalía de San Lorenzo.

Quién es "El Corto" y cómo fue el asesinato

“El Corto” es el principal sospechoso del crimen de Benjamín Scerra permanece prófugo de la justicia y es intensamente buscado por las autoridades. La familia de la víctima asegura que fue él quien asesinó al joven de 19 años en Santa Fe.

Benjamín habla sido visto por última vez el viernes 8 de mayo a la noche, cuando salió de su casa junto a un amigo. Desde entonces, era buscado intensamente. No solo se radicó la denuncia por la desaparición, sino que se realizaron diversas movilizaciones para difundir el caso.

Su cuerpo fue hallado el jueves 14 de mayo, cuando un sereno lo encontró en una zona conocida como monte Celulosa. Según reveló la autopsia, presentaba más de 20 puñaladas y había sido refrigerado antes de ser descartado.

El caso está a cargo del fiscal de San Lorenzo, Aquiles Balbis. Para la Fiscalía, la principal hipótesis es que el homicidio se produjo luego de una discusión en la que participaron dos hermanos: uno de ellos ya fue detenido y el otro, El Corto, sigue prófugo.