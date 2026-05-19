Impresionante choque entre el tren San Martín y un camión en Pilar
Una formación embistió a un camión que transportaba cientos de botellas de agua y el servicio tuvo que ser interrumpido.
Un impresionante choque en Pilar entre una formación del tren San Martín y un camión que transportaba agua envasada provocó serias demoras y la interrupción parcial del servicio ferroviario este martes por la mañana. Si bien no se registraron heridos, un video grabado en el lugar dio cuenta de la magnitud del siniestro.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:20 en un paso a nivel ubicado sobre la avenida Néstor Kirchner, en las cercanías de la estación Pilar del tren San Martín. Según trascendió, la formación embistió la parte trasera de un camión Ford Cargo 1722 que habría intentado cruzar las vías con la barrera baja.
Como consecuencia del fuerte impacto, el camión quedó parcialmente atravesado sobre las vías, con cientos de botellas de agua desparramadas alrededor.
Un video grabado en el lugar del siniestro muestra al camión cruzado sobre los rieles, con gran parte del acoplado destruido y las botellas esparcidas a varios metros del impacto.
A pesar de la magnitud del accidente, fuentes policiales informaron que, afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. El conductor del camión, un joven de 23 años, resultó ileso, mientras que el motorman de 40 años que manejaba la locomotora 707 de la formación 4100 tampoco sufrió lesiones.
Tras el episodio, personal policial, ambulancias y equipos de emergencia trabajaron rápidamente en el lugar para asistir a los damnificados y despejar las vías.
Tren San Martín con servicio limitado por el choque en Pilar
Debido al operativo de seguridad montado en el lugar y a las pericias realizadas después del impacto, el servicio del tren San Martín quedó limitado entre Retiro y Pilar, sin llegar hasta la estación Cabred, lo que afectó a miles de pasajeros durante la mañana.
La causa fue caratulada como “Entorpecimiento de transporte público” y quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, Secretaría 1, a cargo del juez Agustín Ocampo, quien deberá determinar las responsabilidades del hecho mientras continúan las tareas de investigación y normalización del servicio ferroviario.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario