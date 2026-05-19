Impresionante choque entre el tren San Martín y un camión en Pilar

A pesar de la magnitud del accidente, fuentes policiales informaron que, afortunadamente, no se registraron heridos de gravedad. El conductor del camión, un joven de 23 años, resultó ileso, mientras que el motorman de 40 años que manejaba la locomotora 707 de la formación 4100 tampoco sufrió lesiones.

choque tren san martin camion pilar El choque entre el tren y el camión dejó miles de botellas de agua esparcidas en la zona

Tras el episodio, personal policial, ambulancias y equipos de emergencia trabajaron rápidamente en el lugar para asistir a los damnificados y despejar las vías.

Tren San Martín con servicio limitado por el choque en Pilar

Debido al operativo de seguridad montado en el lugar y a las pericias realizadas después del impacto, el servicio del tren San Martín quedó limitado entre Retiro y Pilar, sin llegar hasta la estación Cabred, lo que afectó a miles de pasajeros durante la mañana.

choque tren san martin camion pilar El tren San Martín circulaba con servicio limitado por el choque en Pilar

La causa fue caratulada como “Entorpecimiento de transporte público” y quedó en manos del Juzgado Federal de Campana, Secretaría 1, a cargo del juez Agustín Ocampo, quien deberá determinar las responsabilidades del hecho mientras continúan las tareas de investigación y normalización del servicio ferroviario.