Evo Morales acusó a Javier Milei de apoyar la represión en Bolivia con el envío de armas

“Hay personas que tienen el servicio de luz instalado pero no pueden pagar las tarifas”, siguió Evo y advirtió que el plan de ajuste viene con represión.

En ese sentido no dudó en afirmar que existe una nueva modalidad de persecución política en América Latina. “Sigue en vigencia el Plan Cóndor. Antes lo impulsaban coroneles y generales; ahora jueces y fiscales. Es el caso de Cristina Kirchner o Rafael Correa en Ecuador”, indicó.

Por otras parte, Eco aseguró que Bolivia se convirtió en un objetivo geopolítico: “Estados Unidos ya no es hegemonía internacional y se repliega con la doctrina Monroe en América Latina para dominar. Quieren destrozar o proscribir a nuestro movimiento político”.

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Evo Morales denunció a Milei

El ex presidente Morales también acusó a Javier Milei a quien responsabilizó por brindar asistencia militar a las autoridades bolivianas. “Es muy grave lo que está haciendo”, afirmó al denunciar el envío de apoyo logístico y asesoramiento político.

Según relató, el gobierno libertario habría enviado “dos aviones Hércules” con material antidisturbios y recursos para las fuerzas de seguridad bolivianas. “Hay fotografías donde se ve descargando material antidisturbios. Los aviones también fueron usados para trasladar policías y militares bolivianos a La Paz”, denunció .

Y sentenció: “Todas las derechas cooperan y ayudan para reprimir esta sublevación a la cabeza del movimiento indígena”.

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