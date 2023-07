La protesta de Andrés Nara por el hermetismo en torno a la salud de Wanda

Nara se quejó de la situación en su visita a Nosotros a la mañana, pero aclaró que consiguió hablar con un enfermero que le aclaró el panorama.

andres nara

En ese sentido explicó que “dadas las circunstancias del golpe mediático que veía lo que estaba pasando me tuve que acercar a la clínica para ver qué pasa porque no me podía comunicar con nadie. Era complicado”.

“Más allá de que con Wanda tenemos una relación cortada. Habíamos vuelto a estar bien después de ocho años en un momento, pero por diferentes motivos que desconozco dejamos de vincularnos en forma fluida. De golpe, de la nada, no sé por qué motivo dejamos de vincularnos más fluidamente como lo habíamos hecho a principio de año”, se lamentó el padre de la empresaria.

Andrés contó su experiencia en el hospital: “Cuando llegué era una explosión mediática terrible, estaban todos esperando a ver el resultado de lo que pasaba con ella. Había un blindaje que no querían informar nada que me llamó la atención”.

“Exigí que me dijeran qué pasaba porque soy el padre y me dijeron que ya se retiró.. Pedí que me adelanten un poco más porque trascendió un escenario diferente, hablaban de algo grave, y nadie dice nada. A raíz de eso decidí no entrar en ningún tipo de polémicas. No quiero hablar ni de Nora ni de ella porque están sensibilizadas. Por más que no tengamos una charla fluida, me merezco saber de su salud. Cuando se habla de salud, hay un límite”, cerró Nara.