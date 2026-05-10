"Si la Universidad fuera una cascada, Adorni le daría presupuesto": el slogan viral para convocar a la marcha

La UBA convocó a marchar el 12 de mayo "para que se cumpla la Ley de Financiamiento Universitario"

En pos de que de una vez por todas sea aplicada la Ley de Financiamiento Universitario, la Universidad de Buenos Aires (UBA) lanzó un video en su web, bajo el hashtag #NuestraLey y con un claro mensaje dirigido al gobierno de Javier Milei, que caprichosamente se niega a poner en marcha la norma ya aprobada en el Congreso.

De esta manera, la UBA convocó a todo el país a una nueva Marcha Federal Universitaria para el próximo martes 12 de mayo, desde las 17 horas, en Plaza de Mayo.

"Ya marchamos, ya defendimos la educación pública gratuita y de excelencia, y lo logramos, juntos. Sin embargo, decidieron no escucharnos. Nadie debería estar por encima de la ley", comienza indicando el clip que circula masivamente en redes sociales.

Y desde la entidad agregaron: "Vos ya decidiste, el pueblo argentino ya decidió, eso es vivir en democracia. Por eso tenemos que ser más que nunca los que marchamos, para que se cumpla con lo que ya conseguimos. Esto ya no es una lucha, es un hecho".

Finalmente, convocaron a manifestarse a favor de la educación pública y el financiamiento que necesitan nuestras universidades: "No es tu ley, no es mi ley, es nuestra ley. Es la ley de todos. 12 de mayo, marcha universitaria federal, para que se cumpla la ley de financiamiento universitario".

El camino de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso

La aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario en el Congreso fue un proceso intenso, marcado por una fuerte presión social y un choque directo entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo.

Tras varios intentos de sesiones especiales, el 15 de agosto de 2024 la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto, con 143 votos a favor, 77 en contra y 1 abstención. La clave del éxito tuvo que ver con que la oposición logró unificar dictámenes. El oficialismo (La Libertad Avanza) y sectores del PRO votaron en contra, alineados con la postura de "déficit cero" del Gobierno.

Seguidamente, el Senado trató el proyecto el 12 de septiembre de 2024. En una sesión maratónica, la ley fue aprobada de manera contundente con 57 votos afirmativos, 10 negativos y 1 abstención. De esta manera, la ley obligaba al Ejecutivo a actualizar las partidas presupuestarias para gastos de funcionamiento y los salarios de docentes y no docentes, tomando como base la inflación acumulada de 2024.

Tal como había anticipado, el presidente Javier Milei firmó el veto total de la ley el 3 de octubre de 2024, pocas horas después de la segunda Marcha Federal Universitaria, argumentando que la ley ponía en riesgo el equilibrio fiscal.

El Congreso tuvo la oportunidad de insistir con la ley (necesitaba dos tercios de los votos en ambas cámaras para anular el veto). En la Cámara de Diputados, la oposición no logró alcanzar los dos tercios necesarios, dado que obtuvo 160 votos a favor de la ley, 84 en contra y 5 abstenciones.

El oficialismo, junto con el PRO y algunos gobernadores, logró "blindar" el veto presidencial, dejando la ley definitivamente sin efecto.