Por qué rechazan el "IFE 4" o Refuerzo de Ingresos de Anses

El Refuerzo de Ingresos es una política destinada a las personas que más lo necesitan. Por esta razón, es que se realizará un análisis socioeconómico de quienes se inscriban. Excepto a las y los jubilados y pensionados que cobrarán el Refuerzo de Ingresos de 12.000 de pesos en forma automática, junto con su haber de mayo.

Para poder identificar con mejor precisión quiénes son las y los destinatarios a los que les corresponde este Refuerzo, se va a requerir a las y los solicitantes que completen, al momento de finalizar su inscripción, una declaración jurada sobre su patrimonio y sus condiciones de actividad laboral e ingresos mensuales.

En el caso de las y los jóvenes de entre 18 y 24 años, además, se tomará en cuenta la situación de sus padres. Esto será así debido a que hay muchas chicas y chicos que pueden no tener registro de ingresos en las bases de datos porque están estudiando y aún están a cargo de sus madres o padres. En este caso, se pondrá como límite que el grupo familiar tenga ingresos mensuales de hasta tres salarios mínimos, vitales y móviles, que es el mismo parámetro que tiene la beca Progresar.

Es importante resaltar que el Refuerzo de Ingresos está destinado a quienes más lo necesitan y no a personas que se encuentren en una buena situación económica, pese a no contar con ingresos formales. Un ejemplo típico sería el de aquellos hogares en los que un solo miembro de la pareja trabaja fuera del ámbito doméstico y, aun así, percibe altos ingresos (hogares de profesionales, trabajadores jerárquicos o con altos salarios, magistrados, etc.). Por más que en esos casos haya una persona que aparezca como no registrada (frecuentemente la mujer, pero no necesariamente), eso no le acarrea condiciones de vulnerabilidad socioeconómica, que es un requisito excluyente para solicitar este Refuerzo.

Por eso se solicita a quienes se inscriban que sean responsables al aceptar los términos de la declaración jurada, que luego se cruzará con las diferentes bases de AFIP, Migraciones y de otros organismos. Esta declaración jurada es una herramienta legal que permitirá a la ANSES recuperar cobros indebidos en caso de que fuera necesario.

El Refuerzo de Ingresos de 18.000 pesos por persona es un esfuerzo muy importante que realiza el Estado nacional. Por ende, esta Administración debe realizar el proceso con la mayor transparencia y responsabilidad para que el Refuerzo llegue a quienes debe llegar.

Entre la información que se va a verificar se van a cruzar datos sobre condición patrimonial, de ingresos, de consumos y gastos con tarjeta de crédito y débito en los pasados 6 meses. También se va a cruzar la información de residencia y de cobertura de prepagas y, para las personas sin registro de ingresos por las actividades de monotributistas o casas particulares, se va a observar la cobertura de salud.

QUIÉNES NO PUEDEN COBRAR EL NUEVO IFE

Debido a las dudas que se generaron en las últimas horas, la ANSES hizo un informe detallado sobre quiénes son los beneficiarios y ante las quejas de muchos que no lograban anotarse, desde el organismo que preside Fernanda Raverta informaron quiénes no están en condiciones de recibirlo.

Los siguientes son motivos por los cuales a una persona puede no corresponderle el Refuerzo de Ingresos de ANSES:

Ser trabajadora o trabajador en relación de dependencia

Ser monotributista categoría “C” o mayor

Ser autónoma o autónomo

Ser jubilada, jubilado, pensionada o pensionado

Tener menos de 18 o más de 65 años

Tener una prepaga

Que sus ingresos mensuales sean superiores a 77.880 pesos (2 salarios mínimos vitales y móviles)

Que sus consumos mensuales con tarjeta de crédito o débito son superiores a 77.880 pesos (dos SMVM)

Ser propietaria o propietario de un automóvil con valuación fiscal superior a 1.401.840 pesos

Ser propietaria o propietario de más de un automóvil

Ser propietaria o propietario de un automóvil que tiene menos de un año de antigüedad

Ser propietaria o propietario de más de una vivienda

Ser propietaria o propietario de una aeronave

Ser propietaria o propietario de una embarcación de más de 9 metros de eslora

Que en 2021 haya declarado Bienes Personales superiores a 3.738.240 pesos

O bien tener entre 18 y 24 años y los ingresos mensuales de sus padres superan el equivalente a tres salarios mínimos, vitales y móviles.

IFE 4

El refuerzo de $ 18.000 y se cobra en dos cuotas de $ 9.000 (en mayo y junio) se pagará de la siguiente manera: