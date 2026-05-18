ANSES: cómo consultar el estado de las distintas asignaciones
El organismo gubernamental confirmó el aumento del 3,4%. Descubrí cuánto cobran los beneficiarios este mes sumando la Tarjeta Alimentar y otros adicionales.
La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en mayo, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 3,4%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.
El aumento alcanza exclusivamente a la Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.
Cómo consultar asignaciones y beneficios
La aplicación Mi ANSES funciona mediante ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Los titulares pueden consultar allí la situación de sus asignaciones sin necesidad de acercarse a una oficina presencial. El organismo previsional actualiza la información desde el inicio de cada calendario mensual de pagos.
Cómo revisar el estado de mi asignación
El acceso puede realizarse desde la aplicación móvil o desde el portal oficial del organismo previsional.
Los usuarios necesitan contar con determinados datos personales para ingresar al sistema:
- número de CUIL
- Clave de la Seguridad Social
La plataforma permite revisar beneficios vinculados a hijos y asignaciones familiares. El menú principal reúne todas las prestaciones sociales disponibles para cada titular.
El procedimiento informado por ANSES contempla los siguientes pasos:
- ingresar a Mi ANSES
- colocar número de CUIL y Clave de la Seguridad Social
- seleccionar el apartado “Hijos”
- ingresar en la opción “Mis Asignaciones”
- revisar el estado actualizado de cada beneficio
La pantalla principal muestra la situación de las prestaciones mediante un sistema de colores. Cada tonalidad indica un estado distinto dentro de la liquidación mensual.
ANSES detalló el significado de cada color utilizado en la plataforma:
- verde: asignación activa y con pago habilitado
- amarillo: prestación suspendida o embargada
- rojo: asignación denegada
Monto de las asignaciones en mayo 2026
El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.
ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.
- 1 hijo: $113.028,24
- 2 hijos: $226.056,48
- 3 hijos: $339.084,72
- 4 hijos: $452.112,96
- 5 hijos: $565.141,20
Calendario de pagos de mayo 2026
Las fechas confirmadas para la AUH en mayo son:
- DNI terminados en 0: 11 de mayo
- DNI terminados en 1: 12 de mayo
- DNI terminados en 2: 13 de mayo
- DNI terminados en 3: 14 de mayo
- DNI terminados en 4: 15 de mayo
- DNI terminados en 5: 18 de mayo
- DNI terminados en 6: 19 de mayo
- DNI terminados en 7: 20 de mayo
- DNI terminados en 8: 21 de mayo
- DNI terminados en 9: 22 de mayo
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