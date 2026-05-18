ANSES: cómo consultar el estado de las distintas asignaciones

Los usuarios necesitan contar con determinados datos personales para ingresar al sistema:

número de CUIL

Clave de la Seguridad Social

La plataforma permite revisar beneficios vinculados a hijos y asignaciones familiares. El menú principal reúne todas las prestaciones sociales disponibles para cada titular.

El procedimiento informado por ANSES contempla los siguientes pasos:

ingresar a Mi ANSES

colocar número de CUIL y Clave de la Seguridad Social

seleccionar el apartado “Hijos”

ingresar en la opción “Mis Asignaciones”

revisar el estado actualizado de cada beneficio

La pantalla principal muestra la situación de las prestaciones mediante un sistema de colores. Cada tonalidad indica un estado distinto dentro de la liquidación mensual.

ANSES detalló el significado de cada color utilizado en la plataforma:

verde: asignación activa y con pago habilitado

amarillo: prestación suspendida o embargada

rojo: asignación denegada

Monto de las asignaciones en mayo 2026

El incremento del 3,38% impacta directamente en los haberes de mayo y ajusta los montos que perciben quienes reciben la AUH. Según lo informado, el nuevo valor por hijo alcanza los $113.127,92, mientras que la AUH por discapacidad asciende a $368.034,76. En la misma línea, la Asignación por Embarazo queda en $113.127,92.

ANSES retiene el 20% del total hasta que se presente la Libreta AUH. Ese porcentaje se acumula y luego se libera una vez que se acreditan los controles de salud y la asistencia escolar. Es una condición necesaria para completar el cobro total del beneficio.

1 hijo: $113.028,24

2 hijos: $226.056,48

3 hijos: $339.084,72

4 hijos: $452.112,96

5 hijos: $565.141,20

Calendario de pagos de mayo 2026

Las fechas confirmadas para la AUH en mayo son: