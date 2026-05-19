Choque y persecución en la Avenida General Paz dejó al menos un herido
El siniestro ocurrió en la bajada de avenida San Martín, sentido al Río de la Plata, y dejó varios vehículos involucrados.
Una persecución terminó este martes con un choque en cadena dentro de una estación de servicio de Villa Martelli, donde cuatro autos quedaron involucrados.
El episodio inició cerca de las 4:20, en la intersección de la General Paz y De los Constituyentes, mano al Riachuelo. Allí un Ford Focus impactó contra una camioneta Ram, lo que llevó a que el conductor de la pickup decidiera perseguir al automóvil. La persecución terminó en la estación de servicio, donde la camioneta chocó al Focus, provocando un segundo impacto contra vehículos estacionados en el lugar.
Según informó C5N, el conductor del Focus estaba bajo los efectos del alcohol y no era el propietario del vehículo. Este dato ha generado preocupación en las autoridades locales sobre la seguridad vial en la zona. El joven, de 25 años, presentaba lesiones en el rostro, por lo que fue asistido por personal del SAME y trasladado al Hospital Pirovano.
Como consecuencia del accidente, las operaciones en la estación de servicio se encuentran interrumpidas, mientras que una grúa trabaja en la remoción de los vehículos afectados, lo que ha ocasionado un gran despliegue de personal de emergencias y una importante congestión en el tráfico.
En la causa intervino la UFLA Norte, a cargo del fiscal Federico Brandini, quien ordenó realizarle el test de alcoholemia al conductor involucrado.
Una hora después se produjo otro choque sobre General Paz y Libertador, mano al Río de La Plata en donde un motociclista chocó contra una camioneta.
Según el relato de testigos, el motociclista iba por el carril izquierdo, perdió el control e impactó contra una camioneta utilitaria.
El motociclista fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado a un hospital. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud.
Tras el accidente, la policía de la Ciudad y agentes de tránsito montaron un operativo en la zona.
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