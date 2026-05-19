Choque y persecución en la Avenida General Paz dejó al menos un herido

En la causa intervino la UFLA Norte, a cargo del fiscal Federico Brandini, quien ordenó realizarle el test de alcoholemia al conductor involucrado.

Una hora después se produjo otro choque sobre General Paz y Libertador, mano al Río de La Plata en donde un motociclista chocó contra una camioneta.

Según el relato de testigos, el motociclista iba por el carril izquierdo, perdió el control e impactó contra una camioneta utilitaria.

El motociclista fue asistido en el lugar por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) y trasladado a un hospital. Hasta el momento no se difundió un parte médico oficial sobre su estado de salud.

Tras el accidente, la policía de la Ciudad y agentes de tránsito montaron un operativo en la zona.