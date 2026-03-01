Antisemitismo en la Feria de San Telmo: echaron a una artesana al grito de "viva Palestina libre"
Una artesana fue y expulsada de su puesto. El Gobierno de la Ciudad repudió el hecho y el legislador Waldo Wolff presentó una denuncia penal por antisemitismo.
La histórica Feria de San Telmo fue escenario de un violento e indignante episodio de antisemitismo. Karina, una artesana judía que se encontraba trabajando en su puesto, fue hostigada y echada del lugar por un grupo de personas que le gritaban consignas contra su identidad y a favor de Palestina.
Fuerte repudio del Gobierno de la Ciudad
El violento ataque quedó registrado en video y rápidamente generó el repudio de las autoridades porteñas. A través de sus redes sociales oficiales, el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires condenó enérgicamente lo sucedido: "Repudiamos con absoluta firmeza el ataque antisemita ocurrido en la Feria de San Telmo, donde una artesana fue hostigada por el solo hecho de ser judía".
En el mismo comunicado, la administración local dejó en claro su postura frente a este tipo de agresiones y advirtió que no tolerarán crímenes de odio en el distrito. "El antisemitismo es inadmisible. Es una forma de odio que constituye un delito y no lo vamos a dejar pasar bajo ningún concepto", afirmaron.
La denuncia de Waldo Wolff por antisemitismo
Ante la gravedad del hecho, el legislador porteño Waldo Wolff decidió accionar penalmente. Según informó el GCBA, el funcionario presentó una denuncia formal en el marco de la Ley Antidiscriminatoria. El objetivo de la presentación judicial es lograr que "los responsables respondan con todo el peso de la ley" y garantizar que el hostigamiento no quede impune.
