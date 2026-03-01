Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Newell's vs. Rosario Central
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver Newell's vs. Rosario Central por el Torneo Apertura.
Este domingo a las 17:00, Rosario se paraliza. El Coloso Marcelo Bielsa será el epicentro de un derbi que encuentra a los dos colosos de la ciudad en veredas completamente distintas. Mientras la "Lepra" intenta salir del abismo, el "Canalla" llega con el viento a favor y la historia reciente de su lado.
La situación en el Parque es crítica. Sin triunfos en este 2026 y merodeando el fondo de la tabla, el club ha recurrido a un viejo conocido: Frank Darío Kudelka. El técnico cordobés inicia su segundo ciclo con la presión máxima de revertir el ánimo tras la derrota ante Estudiantes.
En tanto, en Arroyito el clima es de optimismo. El equipo de Jorge Almirón viene de vencer a Gimnasia en La Plata, escalando al cuarto puesto de la Zona B. Central no solo busca mantener su racha positiva, sino ampliar la histórica ventaja de 21 partidos en el historial.
Formaciones del encuentro
Newell's: Williams Barlasina; Armando Méndez, Bruno Cabrera, Nicolás Goitea, (lateral a confirmar); Jerónimo Russo, Jerónimo Gómez Mattar, Luca Regiardo, Valentino Acuña; Facundo Guch (o Luciano Herrera), Walter Nuñez. DT: Frank Darío Kudelka.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel o Enzo Copetti (Enzo Giménez bajaría al lateral), Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María, Julián Fernández; y Alejo Veliz. DT: Jorge Almirón.
Cómo ver en vivo Newell's vs. Rosario Central
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario