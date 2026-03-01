El hijo de Pampita y Benjamín Vicuña vivió un drama en medio de su cumpleaños

Su incursión en el mundo del streaming es una de sus apuestas más fuertes. Tras un periodo inicial en Twitch, ha decidido migrar su contenido a Kick, una plataforma emergente donde busca establecer una conexión más activa con su audiencia. Sus transmisiones no solo se limitan a la charla casual, sino que también integran su afición por el deporte, específicamente el boxeo.

En una de sus recientes invitaciones a la comunidad, el joven detalló: “Mi canal de stream, con un IRL entrenando boxeo a las 3 de la tarde. Vayan a seguirme en mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”. Con esta determinación, el primogénito de los Vicuña-Ardohain demuestra que, más allá de las particularidades de su cumpleaños, está decidido a forjar su propio camino en los medios modernos.