El hijo de Pampita y Benjamín Vicuña vivió un drama en medio de su cumpleaños
El hijo mayor de la modelo y el actor relató en sus redes que, durante los festejos y saludos, vivió un momento de pura tensión. Los detalles.
El calendario de 2026 ha planteado un dilema recurrente para los seguidores de Bautista Vicuña. El hijo mayor de la modelo Carolina "Pampita" Ardohain y el actor Benjamín Vicuña se convirtió en tendencia en las últimas horas debido a una particularidad biológica y cronológica: su nacimiento ocurrió el 29 de febrero de 2008. Al tratarse de un año bisiesto, su fecha exacta de aniversario solo se manifiesta de forma oficial cada cuatro años, generando una confusión colectiva en las redes sociales sobre el momento adecuado para enviarle felicitaciones.
Ante la ausencia del 29 de febrero en el ciclo actual, el entorno digital se dividió de manera espontánea. Mientras una gran parte de sus seguidores optó por adelantarse y enviar mensajes de afecto durante la jornada del 28 de febrero, otro sector prefirió aguardar hasta el inicio de marzo. Esta disparidad de criterios resultó en una recepción de saludos fragmentada que no pasó inadvertida para el joven.
Lejos de mostrarse molesto por la desorientación de su comunidad, Bautista decidió intervenir a través de sus historias de Instagram. Con la frescura que lo caracteriza y mostrándose en una faceta muy natural —incluso con rasgos de recién levantado—, el joven blogger aclaró la situación para poner fin a la incertidumbre de sus más de 400 mil seguidores.
“¡Mi cumpleaños es mañana, no hoy! Perdón la cara de dormido. La verdad es que ni cumplo años este año”, escribió en su perfil social. Esta respuesta, cargada de ironía y relajación, sirvió para zanjar el debate sobre si quienes nacen en años bisiestos deben celebrar el día anterior o el posterior cuando el calendario es regular. La publicación reafirmó la capacidad del adolescente para gestionar su imagen pública con soltura y humor.
A sus 18 años, Bautista Vicuña no solo es noticia por sus vínculos familiares, sino por la consolidación de su propia marca personal en el mundo digital. Definido en su biografía como blogger, el joven ha dado pasos firmes para alejarse del perfil bajo que mantuvo en su infancia y adolescencia temprana.
Su incursión en el mundo del streaming es una de sus apuestas más fuertes. Tras un periodo inicial en Twitch, ha decidido migrar su contenido a Kick, una plataforma emergente donde busca establecer una conexión más activa con su audiencia. Sus transmisiones no solo se limitan a la charla casual, sino que también integran su afición por el deporte, específicamente el boxeo.
En una de sus recientes invitaciones a la comunidad, el joven detalló: “Mi canal de stream, con un IRL entrenando boxeo a las 3 de la tarde. Vayan a seguirme en mi nueva cuenta de Kick que va a estar muy activa”. Con esta determinación, el primogénito de los Vicuña-Ardohain demuestra que, más allá de las particularidades de su cumpleaños, está decidido a forjar su propio camino en los medios modernos.
