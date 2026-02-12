Discriminación en Corrientes: Arzobispado podría sancionar al cura que casó a pareja trans

El Arzobispado de Corrientes volvió a estar en el centro de la polémica tras la boda trans de Solange Ayala e Isaías, realizada el 28 de enero en la parroquia Nuestra Señora de Pompeya. La ceremonia, completamente legal bajo la Ley de Identidad de Género y el Matrimonio Igualitario Argentina, permitió a la pareja modificar sus documentos y celebrar su unión civil y religiosa. Sin embargo, la institución analiza sanciones contra el sacerdote que ofició la boda, evidenciando una postura rígida y poco sensible frente a derechos civiles y diversidad.