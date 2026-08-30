Aumentos en septiembre: qué servicios subirán y cuánto impactarán en el bolsillo

Trenes: cuánto costará el boleto mínimo

Septiembre también llegará con una actualización considerable para quienes utilizan el ferrocarril.

El boleto mínimo de las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aumentará un 14,29%.

Con una tarjeta SUBE registrada, el valor pasará de $420 a $480. La modificación corresponde al último tramo del esquema de actualización que había sido autorizado por el Gobierno nacional.

Nuevas tarifas para el subte y el Premetro

En la Ciudad de Buenos Aires, el boleto del subte tendrá una suba del 4,1%.

El viaje pasará a costar $1.753 con SUBE registrada, mientras que aquellos pasajeros que no hayan registrado la tarjeta deberán pagar $2.541,10.

El Premetro también modificará su tarifa y tendrá un valor de $613,55.

Peajes: los valores que regirán desde septiembre

Las autopistas porteñas administradas por AUSA tendrán una actualización del 4,1%.

En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, los vehículos livianos pagarán $4.707,81 en horario normal y $6.671,74 durante la hora pico.

Por su parte, en Illia, Sarmiento y Salguero, las tarifas serán de $1.961,39 fuera de los horarios de mayor circulación y $2.773,69 en hora pico.

Cómo se actualizarán los alquileres

Los aumentos de los alquileres dependerán del tipo de contrato y de la modalidad de actualización establecida.

Aquellos acuerdos que se ajusten mediante el IPC cada tres meses tendrán en septiembre un incremento del 6,22%.

Para los contratos con actualización cada cuatro meses, la variación será del 8,99%.

Distinta será la situación de quienes todavía tengan contratos comprendidos por la anterior Ley de Alquileres. En esos casos, el ajuste anual determinado por el ICL llegará al 35,52%.

Aumentos en los colegios privados

Las familias que envían a sus hijos a instituciones educativas privadas también deberán afrontar nuevos valores.

En la Ciudad de Buenos Aires, los establecimientos que reciben aporte estatal estarán habilitados para incrementar sus cuotas hasta un 4,2%.

En territorio bonaerense, en tanto, el aumento autorizado para septiembre será del 2,5%.

Qué pasará con la tarifa de agua

AySA aplicará una nueva actualización durante septiembre, aunque todavía resta determinar cuál será el porcentaje definitivo.

Desde este mes dejará de regir el límite de aumento mensual del 3% que estuvo vigente entre mayo y agosto.

El nuevo valor se determinará mediante la fórmula basada en el Coeficiente de Modificación K.

Luz y gas: a la espera de las nuevas tarifas

Los usuarios también deberán estar atentos a las facturas de electricidad y gas.

Al cierre de agosto todavía no se habían informado los nuevos cuadros tarifarios correspondientes a Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN, por lo que resta conocer cuál será el impacto concreto.

A esto se suma una modificación en el esquema de subsidios: el límite de consumo subsidiado para determinados usuarios bajará de 300 a 150 kWh.

Esto podría generar un aumento adicional en las facturas de aquellos hogares que consuman por encima del nuevo límite establecido.

Internet, telefonía y cable también tendrán ajustes

Las compañías de telecomunicaciones comenzaron a informar a sus clientes sobre las actualizaciones previstas para septiembre.

En promedio, las subas rondarán el 2,5%, aunque el porcentaje dependerá tanto de la empresa como del servicio y plan contratado.

De esta manera, septiembre llegará con una nueva serie de incrementos sobre algunos de los principales gastos de los hogares. Mientras transporte, educación, alquileres y peajes ya cuentan con porcentajes definidos, todavía habrá que esperar para conocer el impacto final de las actualizaciones en servicios como el agua, la electricidad y el gas.