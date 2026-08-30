Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. River
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Banfield vs. River por el Torneo Clausura.
Banfield y River se enfrentarán este domingo desde las 15 en el estadio Florencio Sola, con transmisión de ESPN Premium, en un cruce correspondiente a la séptima fecha de la Zona B del Torneo Clausura 2026 de La Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro será arbitrado por Leandro Rey Hilfer, secundado por los asistentes Maximiliano Del Yesso y Agustín Méndez, con Lucas Novelli a cargo del VAR.
El "Taladro", dirigido por Pedro Troglio, buscará recuperarse ante su gente tras caer 2-1 frente a Newell's en Rosario, mientras que el "Millonario" transita un delicado presente con apenas cuatro unidades en seis fechas —luego de dejar escapar un 2-2 ante Vélez en el Monumental— y encarará el encuentro con el esperado estreno absoluto de Leonardo Ponzio como director técnico interino, acompañado por Marcelo Escudero tras la salida de Eduardo Coudet luego de la eliminación en la Copa Sudamericana.
Fútbol libre por celular: cómo ver EN VIVO Banfield vs. River
La televisación estará a cargo de ESPN Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
En qué número está ESPN Premium en cada cable:
- Flow (Personal): Canal 123 (Digital/HD)
- DirecTV: Canal 604 (SD) y Canal 1604 (HD)
- Telecentro: Canal 1019 (HD)
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