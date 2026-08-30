Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Banfield vs. River

El "Taladro", dirigido por Pedro Troglio, buscará recuperarse ante su gente tras caer 2-1 frente a Newell's en Rosario, mientras que el "Millonario" transita un delicado presente con apenas cuatro unidades en seis fechas —luego de dejar escapar un 2-2 ante Vélez en el Monumental— y encarará el encuentro con el esperado estreno absoluto de Leonardo Ponzio como director técnico interino, acompañado por Marcelo Escudero tras la salida de Eduardo Coudet luego de la eliminación en la Copa Sudamericana.