Salarios cada vez más tensionados: uno por uno, todos los aumentos que golpearán los bolsillos en septiembre

Hasta 3 kilómetros: 887,99 pesos.

Entre 3 y 6 kilómetros: 986,70 pesos.

Entre 6 y 12 kilómetros: 1.062,70 pesos.

Más de 12 kilómetros: 1.138,77 pesos.

Cuánto saldrá viajar en colectivo en la Provincia de Buenos Aires en septiembre

Las tarifas con SUBE registrada quedarán de la siguiente manera:

Hasta 3 kilómetros: 1.158,97 pesos.

Entre 3 y 6 kilómetros: 1.303,83 pesos.

Entre 6 y 12 kilómetros: 1.448,71 pesos.

Entre 12 y 27 kilómetros: 1.738,45 pesos.

Más de 27 kilómetros: 2.043,84 pesos.

La tarifa de los trenes en AMBA a partir de septiembre

Mientras tanto, a partir del mes que viene el boleto mínimo en las líneas Mitre, Sarmiento, San Martín, Urquiza, Roca, Belgrano Norte y Belgrano Sur aumentará un 14,29%, correspondiente al último tramo del esquema autorizado por el Gobierno nacional.

Tren Sarmiento

Con esta actualización, el pasaje mínimo para quienes viajen con tarjeta SUBE registrada pasará de 420 a 480 pesos.

Cuánto aumenta el subte

Los pasajeros del subte también deberán afrontar una suba del 4,1% desde septiembre. Con el nuevo cuadro tarifario, los valores serán:

Boleto general con SUBE registrada: 1.753 pesos.

Boleto con SUBE sin registrar: 2.541,10 pesos.

Premetro: 613,55 pesos.

Además, continuarán los beneficios como pases y tarifas especiales, que ahora están integrados en la tarjeta SUBE (Pase Jubilados y Pensionados, Pase para Personas con Discapacidad, Pase para Personas Trasplantadas, Boleto Estudiantil, Tarifa Social, Tarifa Estudiantil y Tarifa Maestro).

Prepagas

Las empresas de medicina prepaga ya definieron los valores para septiembre. Las cuotas de los planes de salud subirán hasta 3,11%. Las firmas ya cargaron estos datos en el sistema digital de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).

OSDE tendrá un aumento que oscila entre 1,9% y 2,3%, dependiendo del plan. Avalian elevará su cuota 2,5%, el Hospital Italiano aumentará 2,1%, mientras que el Hospital Alemán confirmó un aumento del 2,36%. Por otro lado, Swiss Medical subirá 2,2% y Sancor Salud pautó un alza de entre 2,41% y 3,11%, dependiendo del plan y la región del país. Por su parte, Galeno aumentará entre 2,3% y 2,8% y Omint tendrá una suba que llegará hasta el 2,9%. Estos ajustes también se aplicarán a los copagos en algunos casos.

Prepagas

Peajes en la Ciudad

Las autopistas administradas por Autopistas Urbanas (AUSA) también tendrán un incremento del 4,1% desde el 1° de septiembre. Con el nuevo cuadro tarifario, los vehículos livianos (dos ejes) abonarán en las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno:

Horario normal: 4.707,81 pesos.

Hora pico: 6.671,74 pesos.

Para las autopistas Illia, Sarmiento y Salguero:

Horario normal: 1.961,39 pesos.

Hora pico: 2.773,69 pesos.

Peaje de Alberti:

Horario normal: 1.490,92 pesos.

Hora pico: 1.882,96 pesos.

Paseo del Bajo (vehículos livianos):

Tarifa: 10.416,61 pesos

El Gobierno porteño explicó que estas actualizaciones forman parte del sistema de ajustes mensuales aplicado para acompañar la evolución de los costos operativos y garantizar el mantenimiento de la red vial.

Alquileres

El INDEC informó una suba de precios del 2,1% mensual en julio, mientras que el acumulado de los primeros siete meses del año llegó al 19,3%.

Para los inquilinos que tienen contratos con ajustes atados al IPC, este porcentaje vuelve a ser una referencia clave. El monto final va a depender de la frecuencia de actualización que se haya acordado entre las partes y de los meses que deban tomarse para calcular el incremento.

Una de las modalidades que continúa utilizándose es la actualización según la inflación acumulada durante un período determinado. Para septiembre, los últimos datos disponibles permiten calcular cuánto representaría un ajuste trimestral o cuatrimestral.

Colegios privados

En septiembre se actualizarán nuevamente los aranceles de los colegios privados de CABA y Provincia que reciben subsidios del Estado. Las autoridades de la Ciudad autorizaron nuevos cuadros con valores que serán hasta un 4,2% más caros que el último mes.

Y en la jurisdicción provincial, tal como había quedado establecido en la última semana de julio, el incremento autorizado por la Dirección General de Cultura y Educación será del 2,5% en los establecimientos educativos de gestión privada con aporte estatal.

Alcanza a casi 1,5 millones de alumnos: 1,2 de Provincia y poco más de 300 mil de los institutos porteños.

Aumentos en las boletas de luz y gas: el Gobierno confirmó los nuevos cuadros tarifarios para el AMBA

Luz y gas

Las facturas de luz y gas también tendrán aumentos en septiembre, aunque los valores exactos aún no fueron publicados. Los cuadros tarifarios de Edenor, Edesur, Metrogas y Naturgy BAN se difunden a fines de cada mes en el Boletín Oficial.

En agosto el aumento fue del 1,78% para Edenor y del 1,71% para Edesur. Cabe destacar que en septiembre el tope de consumo subsidiado baja de 300 kWh a 150 kWh.

Agua

Las tarifas de agua de AySA también tendrán un cambio en septiembre. El tope del 3% mensual que rigió desde mayo hasta agosto dejará de aplicarse a partir de ese mes, según lo establecido por la Resolución 14/2026 del ERAS.

El nuevo valor que regirá desde septiembre dependerá de la fórmula de actualización automática basada en el Coeficiente de Modificación K, sin el tope que limitó los aumentos en los últimos cuatro meses. Cabe precisar que el ERAS rechazó además un pedido de AySA para aplicar un recupero adicional del 1% mensual a partir de septiembre, por considerar que la empresa no presentó la documentación económico-financiera requerida.