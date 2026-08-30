Un guiño a Messi: el festejo de las capitanas de Las Leonas tras ganar el Mundial

El equipo dirigido por Fernando Ferrara, sin embargo, continuó buscando el empate y encontró su oportunidad cuando quedaban apenas seis minutos para el final.

Después de un córner corto, Majo Granatto consiguió desviar la bocha y convertir el 1-1 que llevó la definición del campeonato a los shoot-outs.

De esta manera, la capitana que horas más tarde posaría junto a la copa también terminó siendo una de las protagonistas fundamentales dentro de la cancha.

Con el empate consumado después de los 60 minutos reglamentarios, el título quedó en manos de las especialistas desde los 23 metros.

Cristina Cosentino, clave en la definición ante Países Bajos

En la tanda apareció otra de las figuras argentinas del Mundial: Cristina "China" Cosentino.

La arquera tuvo una actuación decisiva y detuvo tres ejecuciones de Países Bajos, una intervención que terminó inclinando definitivamente la definición a favor de Argentina.

Por Las Leonas convirtieron Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo. Finalmente, el seleccionado nacional se impuso 3-1 en los shoot-outs y desató la celebración en suelo neerlandés.

El triunfo significó además el regreso de Argentina a lo más alto de un Mundial femenino 16 años después de su última consagración.

La tercera Copa del Mundo de Las Leonas

El título conseguido en Amstelveen se sumó a los obtenidos por Argentina en Perth 2002 y Rosario 2010.

Las Leonas completaron además el Mundial 2026 sin conocer la derrota, con un balance final de cuatro victorias y dos empates.

Durante la fase de grupos vencieron a Alemania y Escocia, mientras que igualaron frente a Estados Unidos y Bélgica, antes de continuar su camino hasta llegar a la definición.

La tercera estrella también modificó la tabla histórica de la competencia. Argentina quedó como el segundo seleccionado con más Mundiales femeninos, con tres títulos, únicamente por detrás de Países Bajos, que acumula nueve.

El logro tuvo todavía mayor impacto porque las neerlandesas llegaban como las grandes dominadoras de la competencia: además de ser las campeonas defensoras, habían conquistado las últimas tres ediciones del Mundial.

Después de cortar esa hegemonía en su propia casa, las jugadoras argentinas trasladaron la celebración fuera del estadio.

Y entre todos los festejos apareció la particular fotografía de Granatto y Alonso junto a la copa y el mate, una escena que conectó la nueva hazaña de Las Leonas con aquella postal de Messi después de Qatar 2022.

Dos consagraciones diferentes y una misma manera de festejar: con un trofeo mundial y uno de los símbolos más representativos de la Argentina.