Wanda Nara estalló: "Me levanto con la novedad de que a mi ex ex lo cacheteaban para tener sexo en Rusia"
La conductora subió un divertido descargo en sus historias luego de conocer detalles que Maxi López reveló en el programa Podemos Hablar.
Antes de ser padres y de radicarse en Europa, Maxi López y Wanda Nara conviveron en Rusia,donde él jugaba para el FC Moscú. Eran jóvenes, él sólo tenía 23 años, estaban solos, muy lejos, y casi incomunicados por la dificultad del idioma. Pero pasaron momentos de mucha intensidad y así lo recordó el jugador en su paso por el programa PH Podemos Hablar.
Las explosivas declaraciones de Maxi López en el programa PH Podemos Hablar sorprendieron a más de uno. El futbolista confesó su participación en fiestas sexuales durante su etapa en el FC Moscú, y Wanda Nara no tardó en reaccionar. La conductora rompió el silencio en sus redes sociales con un mensaje cargado de sarcasmo y buen humor, dejando claro que el tema no la enoja, sino que la divierte.
"Me levanto con la novedad de que a mi ex, ex, ex lo cacheteaban en lugares para tener sexo en Rusia. ¡Qué lástima saberlo tarde, porque soy buenísima en eso también!", escribió Wanda en Instagram. La mediática recordó el contexto de aquellos años: ambos vivían juntos en Rusia mientras Maxi jugaba para el FC Moscú. Ella lo acompañaba en una tierra extranjera, con un idioma difícil y lejos de su familia.
Con su característico tono mordaz, Wanda le recordó a Maxi que él llegó a Rusia estando casado con ella. "Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos", reflexionó. Y agregó con ironía: "También te lo perdono, Max". Sin embargo, bromeó diciendo que aún le quedaban anécdotas sexuales por "cobrar", porque las demás ya se las había cobrado durante la relación. "Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado", cerró con humor.
La expareja construyó con el tiempo un vínculo maduro y saludable, siempre pensando en el bienestar de sus hijos Valentino, Constantino y Benedicto. Lo que alguna vez fue una relación tormentosa, hoy se transformó en una amistad sólida.
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