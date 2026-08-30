Wanda Nara estalló: "Me levanto con la novedad de que a mi ex ex lo cacheteaban para tener sexo en Rusia"

Con su característico tono mordaz, Wanda le recordó a Maxi que él llegó a Rusia estando casado con ella. "Dios sabe las decisiones que el destino nos hace tomar, porque ve cosas que nosotros no vimos", reflexionó. Y agregó con ironía: "También te lo perdono, Max". Sin embargo, bromeó diciendo que aún le quedaban anécdotas sexuales por "cobrar", porque las demás ya se las había cobrado durante la relación. "Cuando te cruce, te cacheteo yo por estas de las que no me había enterado", cerró con humor.