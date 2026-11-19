Becas de Doctorado de Google 2026: tres científicos argentinos fueron seleccionados
Google destinará 13 millones de dólares para financiar a 148 investigadores de 38 países que impulsan la inteligencia artificial aplicada al bien común.
Google.org anunció a los nuevos beneficiarios del Programa de Becas de Doctorado de Google 2026, una iniciativa global que destina 13 millones de dólares en financiación para respaldar a 148 jóvenes investigadores de 38 países dedicados al desarrollo de la inteligencia artificial para el bien común, entre los cuales fueron seleccionados tres científicos argentinos.
Quiénes son los tres científicos argentinos becados por Google
Dentro de la cohorte latinoamericana —que también incluye representantes de Brasil, Chile, México y República Dominicana—, los tres investigadores nacionales elegidos por sus proyectos de vanguardia son:
-
Cecilia Bolaños (UBA): en el área de Aprendizaje automático y Fundamentos de Machine Learning, investiga el desarrollo de explicaciones audibles para modelos de audio mediante la técnica Flow Matching.
Joaquín María Cullen (Universidad de San Andrés): también dentro del campo de Aprendizaje automático y Fundamentos de Machine Learning, analiza la transición de flujo laminar a turbulento mediante sistemas de inteligencia artificial basados en la física.
Diego José Trucco (Universidad Nacional del Litoral): en la especialidad de Algoritmos y Optimización, trabaja en el diseño de herramientas avanzadas de optimización para planificar sistemas de energía sostenible.
IMPORTANTE: El Estado firmó con un gremio un bono de fin de año de $450.000 y aumentos por encima de la inflación
En qué consiste el Programa de Becas de Doctorado de Google
Creado en 2009, el programa ya acompañó a más de 1.100 estudiantes de posgrado a lo largo de 17 años en áreas que abarcan desde las ciencias de la salud y la vida hasta la creación de sistemas inclusivos y el diseño de hardware informático de nueva generación:
-
Financiación y recursos técnicos: cada becario seleccionado recibe apoyo económico directo y acceso a capacidad de computación para explorar investigaciones de alto potencial científico.
Mentoría y red internacional: los participantes acceden al acompañamiento de especialistas de Google Research y se integran a una comunidad global de pares científicos que hoy incluye a profesores titulares, fundadores de startups y líderes tecnológicos.
Las Más Leídas
Dejá tu comentario