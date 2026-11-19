Patricia Bullrich se desmarca del plan ajuste de Milei y Caputo y pide medidas de alivio para familias y pymes
Decidida a pelear por la presidencia en 2027, Patricia Bullrich busca mostrarse como "la cara humana" del feroz plan de ajuste de Javier Milei y Luis Caputo.
La titular de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado, Patricia Bullrich, avanza en su plan por desmarcarse del feroz plan de ajuste del presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. De esta manera Bullrich profundiza la disputa interna en el oficialismo y busca erigirse en la continuidad del modelo pero con una "cara más empática" de cara a las elecciones del próximo año.
En ese camino Bullrich reclamó al gobierno, del que ella misma forma parte, que le saque "el pie del Estado de encima a las pymes" para que puedan “producir, invertir y generar trabajo”.
En una publicación en su cuenta de la red social X, la senadora advirtió que es necesario modificar la situación de temas como “el IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales” porque “son algunos cambios que pueden sentirse en el día a día”.
En el video difundido en su cuenta de X, Bullrich sostuvo que los empresarios pyme son "personas que tienen la voluntad de invertir, de crecer" y planteó que "hay que escalonar determinadas decisiones para poder entender que cada uno tiene que estar preparado en su sector para poder competir".
En ese sentido, enumeró una serie de medidas tributarias y laborales que considera necesarias para aliviar la situación de las pequeñas y medianas empresas. "Yo creo que el IVA tiene que pagarse al cobrar la factura", afirmó, y también propuso "acelerar realmente la devolución de los saldos a favor" y "actualizar los mínimos de retención".
Diferenciándose de la política que impulsan el presidente Milei y Caputo, la legisladora se pronunció a favor de eliminar percepciones, establecer "un mínimo no imponible de cargas sociales" y contar con "impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa".
Bullrich también hizo alusión a la necesidad de "separar lo que son las prestaciones sociales del empleo", como parte de los cambios que considera necesarios para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector productivo.
En el mensaje escrito con el que acompañó el video, Bullrich aclaró que, sin embargo, las propuestas no implican modificar la orientación económica del Gobierno. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", señaló.
"Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo", agregó en la publicación.
Además, destacó que las modificaciones vinculadas con "IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales" son algunos de los cambios que, a su entender, "pueden sentirse en el día a día" de las empresas.
Finalmente, Bullrich expresó su expectativa de que las pequeñas y medianas empresas puedan expandirse en los próximos años. "Creo mucho en lo que hacen y espero que todas las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, porque si crecen ustedes, crece el país", concluyó.
Patricia Bullrich y un refuerzo para las familias
En la misma línea, Bullrich reclamó un "refuerzo para las familias". En el marco de su presentación en el Finance Summit celebrado en el Palacio Libertad, advirtió ante un auditorio colmado de empresarios que es "una socia de este proyecto. Yo creo que necesitamos un último empujón este año. Estos cambios económicos de los que estaban hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”.
Y advirtió, tajante, que “el factor más importante para ganar una elección es la economía. ¿Cómo está la economía de cada argentino, de cada familia, de cada empresa, de cada uno? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco”.
Bullrich vinculó ese reclamo con la continuidad del Gobierno. “Tenemos que lograr que el proyecto reelija, y para lograr que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”, subrayó. Además, agregó que para ganar una elección hay que sostener la esperanza de la gente en que estos años significaron “un cambio muy fuerte”. “Todo se movió, pero también te involucró, te tuvo adentro”, afirmó.
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