Diferenciándose de la política que impulsan el presidente Milei y Caputo, la legisladora se pronunció a favor de eliminar percepciones, establecer "un mínimo no imponible de cargas sociales" y contar con "impuestos que sean compatibles con la producción, con el trabajo y con la ganancia que tiene que tener una empresa".

Bullrich también hizo alusión a la necesidad de "separar lo que son las prestaciones sociales del empleo", como parte de los cambios que considera necesarios para mejorar las condiciones de funcionamiento del sector productivo.

Javier Milei y Luis Caputo

En el mensaje escrito con el que acompañó el video, Bullrich aclaró que, sin embargo, las propuestas no implican modificar la orientación económica del Gobierno. "No se trata de recrear un plan platita ni de cambiar el rumbo", señaló.

"Se trata de hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sacarles el pie del Estado de encima a las PyMEs y darles un alivio para que puedan producir, invertir y generar trabajo", agregó en la publicación.

Además, destacó que las modificaciones vinculadas con "IVA, saldos, retenciones y percepciones y cargas sociales" son algunos de los cambios que, a su entender, "pueden sentirse en el día a día" de las empresas.

Finalmente, Bullrich expresó su expectativa de que las pequeñas y medianas empresas puedan expandirse en los próximos años. "Creo mucho en lo que hacen y espero que todas las próximas décadas dejen de ser PyMEs, sean empresas medianas o grandes, todos crezcan, porque si crecen ustedes, crece el país", concluyó.

Patricia Bullrich y un refuerzo para las familias

En la misma línea, Bullrich reclamó un "refuerzo para las familias". En el marco de su presentación en el Finance Summit celebrado en el Palacio Libertad, advirtió ante un auditorio colmado de empresarios que es "una socia de este proyecto. Yo creo que necesitamos un último empujón este año. Estos cambios económicos de los que estaban hablando tienen que tener un refuerzo en cada una de las familias argentinas”.

Patricia Bullrich

Y advirtió, tajante, que “el factor más importante para ganar una elección es la economía. ¿Cómo está la economía de cada argentino, de cada familia, de cada empresa, de cada uno? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que poner el foco”.

Bullrich vinculó ese reclamo con la continuidad del Gobierno. “Tenemos que lograr que el proyecto reelija, y para lograr que este proyecto reelija tiene que haber algunos cambios que la gente sienta en un año”, subrayó. Además, agregó que para ganar una elección hay que sostener la esperanza de la gente en que estos años significaron “un cambio muy fuerte”. “Todo se movió, pero también te involucró, te tuvo adentro”, afirmó.