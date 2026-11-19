Verano 2027 en Google: los destinos nacionales lideran las búsquedas y Brasil pica en punta en el exterior
Un informe de Google reveló que el 51% de los argentinos planifica sus vacaciones sin un lugar predefinido, con Buenos Aires, Mendoza y Córdoba al frente.
De cara al verano 2027, Google dio a conocer un relevamiento sobre las principales tendencias de turismo y vacaciones de los argentinos. Los datos revelan que el 51% de las búsquedas en el buscador se realizan sin un destino definido previamente, confirmando un fuerte predominio de los destinos nacionales y un creciente apoyo en herramientas digitales para comparar precios.
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El ranking de los destinos nacionales e internacionales más buscados
Según explicó Pablo Charnas, Gerente Comercial para la Industria de Turismo y Finanzas de Google Argentina, los usuarios recurren a la plataforma desde la etapa inicial de descubrimiento para transformar una idea general en un itinerario concreto.
Dentro de los últimos tres meses, los rankings de consultas más populares quedaron conformados de la siguiente manera:
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Top 10 de búsquedas generales ("Turismo en…"): Turismo en Argentina, Turismo en Buenos Aires, Turismo en Brasil, Turismo en Mendoza, Turismo en Córdoba, Turismo en Salta, Turismo en Jujuy, Turismo en Mar del Plata, Turismo en Catamarca y Turismo en Tucumán.
Top 10 de viajes específicos ("Viajes a…"): Viajes a Brasil, Viajes a Buenos Aires, Viajes a Mendoza, Viajes a Córdoba, Viajes a Bariloche, Viajes a Rosario, Viajes a Salta, Viajes a Europa, Viajes a Cataratas y Viajes a Mar del Plata.
Los destinos con mayor salto porcentual ("Qué hacer en…"): encabezaron el crecimiento Mar de las Pampas (+900%), Maceió (+190%), Chascomús (+150%) y Lobos (+140%), junto a consultas puntuales sobre itinerarios en El Calafate, Florianópolis, Barra de Tijuca, Paraná, Sierra de los Padres y Capilla del Señor.
Rutas, aeropuertos y planificación del equipaje para el verano 2027
El interés por recorrer el país también se reflejó en el transporte terrestre y aéreo, así como en la previsión de gastos, trámites y accesorios indispensables antes de salir de viaje:
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Rutas nacionales más consultadas: la Ruta Nacional 40 lideró las búsquedas para viajar en auto, seguida por las rutas nacionales 9, 14, 3, 7, 34, 11, 151, 12 y 8.
Aeropuertos con mayor volumen de búsqueda: Aeroparque Jorge Newbery (AEP) y Ezeiza (EZE) ocuparon los primeros puestos, escoltados por las terminales de Córdoba, Bariloche, Mendoza, Rosario, Neuquén, El Calafate, Salta y Cataratas del Iguazú.
Presupuesto y documentación: en los últimos tres meses crecieron fuerte las consultas sobre "cuánto está un viaje a Disney" (+460%), "dónde viajar barato" (+130%) y "dónde viajar en verano" (+60%). A su vez, en los últimos cinco años subieron las búsquedas de "seguro médico para viajar" (+130%), "seguro de viaje" (+90%) y "pasaporte" (+50%).
Accesorios estrella para la valija: en los últimos 12 meses se dispararon las búsquedas de mochilas para viaje en avión, cuelleras para viaje, bolsas al vacío (+80%), secadores de pelo portátiles (+60%) y medias de compresión (+100% en cinco años).
Cómo usar la Inteligencia Artificial de Google para ahorrar en los pasajes
Para facilitar la organización de las vacaciones, el ecosistema de Google incorporó funciones impulsadas por inteligencia artificial que permiten optimizar el presupuesto de los viajeros:
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Seguimiento de precios de vuelos: mediante el Modo IA del buscador, los usuarios pueden activar alertas personalizadas para recibir notificaciones por correo electrónico ante bajas de tarifas en más de 300 aerolíneas.
Cálculo de puntos y millas: la herramienta detalla cuántos puntos o millas se requieren para canjear pasajes aéreos y estadías en hoteles.
Búsqueda en lenguaje cotidiano: en Google Vuelos, basta con describir la idea del viaje (como "escapada de fin de semana a la playa") para que el sistema identifique automáticamente las mejores fechas y tarifas disponibles.
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