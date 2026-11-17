Cómo ver a la Selección Argentina vs. Costa Rica gratis por YouTube con Google
La Selección Argentina cierra su calendario 2026 este martes en Córdoba y el amistoso internacional podrá seguirse en vivo y gratis.
La Selección Argentina enfrenta a Costa Rica en el marco de la última fecha FIFA del año. Google Argentina anunció una alianza junto a Mercado Libre para transmitir en vivo a través de YouTube mediante la señal de Torneos Stream y el canal oficial de TyC Sports.
Cómo ver el partido en vivo por YouTube y a qué hora empieza
IMPORTANTE: Sandra Pettovello debe avalar a la Justicia y las jubilaciones de Anses serán de $771.454,90 por la Ley 27.609
El amistoso internacional que marcará el cierre del calendario 2026 para el conjunto dirigido por Lionel Scaloni se disputará a partir de las 20:00 horas en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
A través de la plataforma de videos de Google, los usuarios podrán disfrutar de una cobertura especial ininterrumpida de 11 horas que incluye toda la previa, el seguimiento minuto a minuto, las principales jugadas y el análisis posterior al encuentro. Para acceder de forma libre y gratuita desde cualquier celular, tablet, computadora o Smart TV, existen dos vías oficiales:
- Canal oficial de TyC Sports en YouTube: cuenta con la emisión en directo titulada "ARGENTINA vs. COSTA RICA EN VIVO | AMISTOSO INTERNACIONAL 2026".
- Torneos Stream en YouTube: la señal de streaming habilitada en conjunto con Google Argentina y Mercado Libre para seguir toda la jornada futbolística.
Otras opciones por TV y plataformas digitales
Además de la transmisión libre por YouTube, el duelo entre la Selección Argentina y el combinado costarricense podrá verse por televisión abierta, cable y servicios de streaming tradicionales en todo el país:
- Televisión abierta y cable: a través de la pantalla de Telefe y por TyC Sports (canales 22 SD y 101 HD de Flow; 629 SD y 1629 HD de DirecTV; 106 SD y 1018 HD de Telecentro).
- Streaming online: mediante las aplicaciones oficiales TyC Sports Play y Mi Telefe, así como en las plataformas de los cableoperadores (Flow, DGO y Telecentro Play).
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario