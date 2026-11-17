Ni TyC Sports ni Telefe: cómo ver a la Selección Argentina vs. Costa Rica por YouTube en minutouno.com

A través de la plataforma de videos de Google, los usuarios podrán disfrutar de una cobertura especial ininterrumpida de 11 horas que incluye toda la previa, el seguimiento minuto a minuto, las principales jugadas y el análisis posterior al encuentro. Para acceder de forma libre y gratuita desde cualquier celular, tablet, computadora o Smart TV, existen dos vías oficiales: