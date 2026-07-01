Cambió el pronóstico y el antarticazo pegará el frío al cuerpo en el AMBA con crecida ribereña
Una intensa masa de aire polar impacta de lleno en Buenos Aires. El esperado antarticazo traerá las temperaturas más gélidas del año y alerta por crecida.
Tras varias semanas de muy bajas temperaturas, el clima empeora drásticamente en la región. Un severo antarticazo avanza desde el sur del país para cubrir toda la zona del Área Metropolitana de Buenos Aires, trayendo consigo las marcas térmicas más frías y heladas de todo el año.
El impacto del frío y la alerta por crecida en el AMBA
El aire antártico ya está entre nosotros y se hará sentir con fuerza. Durante este jueves, las temperaturas seguirán bajando drásticamente: se espera una mínima de entre 1 y 3 °C en la Ciudad, con valores bajo cero en buena parte del conurbano y máximas que apenas llegarán a los 10 °C.
En simultáneo, el Río de la Plata registrará una preocupante crecida impulsada por los fuertes vientos del sector sur. El nivel del agua aumentará hasta 60 centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de mareas, generando una situación de riesgo moderado para las zonas ribereñas que obliga a los vecinos a seguir de cerca los avisos del Servicio de Hidrografía Naval.
Para el viernes, el frío alcanzará su punto máximo. Se esperan mínimas de 1 °C en áreas urbanas, mientras que en las zonas suburbanas y el cinturón hortícola bonaerense habrá fuertes heladas con registros puntuales de hasta -3 °C, marcando el momento más crudo del invierno actual.
Cuándo mejora el pronóstico y sube la temperatura
El esperado alivio llegará recién durante el fin de semana. El sábado las mínimas subirán para ubicarse entre los 5 y 8 °C, con máximas que treparán hasta los 15 °C gracias al ingreso de viento del sector norte. Por su parte, el domingo presentará marcas térmicas similares, aunque el cielo tendrá mayor cobertura nubosa y se esperan precipitaciones débiles que sumarán entre 0,5 y 2 milímetros.
Cabe destacar que este fenómeno meteorológico extremo no solo castiga a Buenos Aires. En la Patagonia, esta misma masa de aire dejó postales históricas con mínimas que alcanzaron los 20 °C bajo cero, demostrando el enorme poderío y la sequedad de esta irrupción gélida en su camino hacia el norte.
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