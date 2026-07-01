Cambió el pronóstico y el antarticazo pegará el frío al cuerpo en el AMBA con crecida ribereña

En simultáneo, el Río de la Plata registrará una preocupante crecida impulsada por los fuertes vientos del sector sur. El nivel del agua aumentará hasta 60 centímetros por encima de los valores indicados en las tablas de mareas, generando una situación de riesgo moderado para las zonas ribereñas que obliga a los vecinos a seguir de cerca los avisos del Servicio de Hidrografía Naval.