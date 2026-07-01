Adrián Ravier aseguró que ante los tarifazos "hay que abrigarse más" y Margarita Barrientos lo liquidó

Margarita Barrientos, referente social y fundadora del comedor "Los Piletones"

Durante su primera conferencia de prensa como vocero presidencial, Ravier defendió la decisión del Gobierno de incrementar las tarifas de los servicios públicos y planteó que los usuarios deberán adaptar sus hábitos de consumo. "Ahora que está más caro el gas, voy a tratar de abrigarme, más que prender el gas", dijo livianamente el reemplazante de Manuel Adorni y provocó fuertes críticas desde distintos sectores sociales y políticos.

Denunció además que los comedores populares atraviesan uno de los momentos más difíciles de los últimos meses debido al aumento de la demanda y la caída de las donaciones."Quienes antes ayudaban dejaron de donar porque ya la gente tampoco tiene. Hay un montón que no tiene trabajo, no tienen cómo seguir ayudando. Estamos viviendo momentos muy difíciles", señaló.

En la actualidad los comedores de la Fundación Margarita Barrientos, ubicados en el barrio porteño de Villa Soldati, brindan asistencia alimentaria a unas 4 mil personas por día.

Servicios públicos por las nubes

El presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, hicieron de la licuación de salarios una de las patas fundamentales de su plan de desinflación. Y al mismo tiempo en que liquidaron los ingresos familiares aumentaron muy por encima de la inflación el peso de los servicios públicos sobre los presupuestos de los hogares.

Así lo dejó en evidencia el último informe del Instituto Interdisciplinario De Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y el Conicet que revela que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) la canasta de servicios públicos se disparó un 919% desde diciembre de 2023 hasta junio, superando al índice general de precios. Así la canasta de servicios básicos ya representa el 15% del salario promedio registrado, y el transporte es el gasto de mayor peso sobre los ingresos del hogar.

En el mes de junio un hogar promedio del AMBA, sin subsidios, necesitó 282.758 pesos para cubrir sus necesidades energéticas, de transporte y de agua potable en el hogar. Este gasto aumentó 10,1% respecto de mayo, y es 54% superior al de igual mes de 2025. En ese sentido, la canasta de servicios públicos del AMBA se incrementó 919% desde diciembre de 2023 mientras que se estima que el nivel general de precios lo hizo en 236%.

El aumento del 10,1% mensual en la canasta de servicios responde a la combinación de incrementos tarifarios en todos los servicios y la mayor demanda energética estacional de cara al invierno. El componente más relevante es el gas.

En junio el cargo fijo de gas subió 4,4% y el variable 2,2%. A esto se suma el efecto de la estacionalidad en el consumo que comienza a transitar el pico de consumo del invierno en junio. La combinación de ambos factores arroja un aumento de la factura del 23,4%.

En tanto la energía eléctrica, al igual que en el gas, experimenta una fuerte suba de consumo conforme se comienza a transitar el pico de invierno. Esto se combina con aumentos tarifarios del 4,7% en el cargo fijo y 1,6% en el variable para usuarios sin subsidio. El resultado es un incremento del gasto del 14,8% respecto de mayo.