Cambió el pronóstico del tiempo, llega un tormentón gélido que bajará la temperatura y el día más frío del año

Para el domingo 5 de julio, se espera un marcado desmejoramiento con un 60% de probabilidad de precipitaciones y lluvias débiles concentradas durante la mañana.

El viernes 10 de julio se prevén fuertes ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de entre 26 y 61 km/h, lo que acentuará significativamente la sensación de frío en la región.