Cambió el pronóstico del tiempo, llega un tormentón gélido que bajará la temperatura y el día más frío del año
El pronóstico meteorológico anticipa un drástico descenso térmico con un tormentón. Conocé cuándo se registrará la jornada más helada de este invierno.
Los especialistas actualizaron el pronóstico del tiempo y confirmaron una ola polar. Tras este martes con máximas de 13 grados, un frente inestable desatará un tormentón y derrumbará las marcas térmicas, obligando a sacar los abrigos para enfrentar los días más gélidos de toda la temporada invernal.
IMPORTANTE: El Gobierno firmó paritarias y el salario mínimo será de $2.578.400 para cumplir la Constitución Nacional
Cuándo baja la temperatura y llega el tormentón
El cambio brusco se sentirá con fuerza a partir del jueves 2 y viernes 3 de julio, cuando las temperaturas mínimas toquen apenas 1°C y las máximas no superen los 8°C. Este enfriamiento preparará el terreno para un fin de semana inestable.
-
Para el domingo 5 de julio, se espera un marcado desmejoramiento con un 60% de probabilidad de precipitaciones y lluvias débiles concentradas durante la mañana.
El viernes 10 de julio se prevén fuertes ráfagas de viento que alcanzarán velocidades de entre 26 y 61 km/h, lo que acentuará significativamente la sensación de frío en la región.
La tendencia gélida continuará hacia el cierre de la semana siguiente: el sábado 11 de julio volverá a registrarse una mínima extrema de 1°C y una máxima estancada en los 8°C.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario